افتتاح متحف “ناشيونال جيوغرافيك للاستكشاف” في واشنطن بتجربة تفاعلية متقدمة

واشنطن-سانا

افتتحت جمعية “ناشيونال جيوغرافيك” في العاصمة الأمريكية واشنطن متحف “ناشيونال جيوغرافيك للاستكشاف”، الذي يقدم تجربة تفاعلية غامرة تمزج بين التقنيات الرقمية والوسائط البصرية، لعرض الحياة البرية والبعثات العلمية والاستكشافية، في مشروع بلغت كلفته نحو 300 مليون دولار، وأُقيم على موقع المتحف السابق الذي أُغلق عام 2023.

وذكرت شبكة CNN أمس الثلاثاء أن المتحف الجديد يمتد على مساحة تقارب 9300 متر مربع، ويضم معارض تفاعلية وقاعات عرض رقمية وتجارب بصرية تحاكي البيئات الطبيعية، إلى جانب أرشيف يوثق أكثر من قرن من تاريخ جمعية “ناشيونال جيوغرافيك”، التي تأسست عام 1888 لدعم الأبحاث العلمية والاستكشاف والحفاظ على البيئة.

ويحتضن المتحف معرض “Photo Ark: Animals of Earth” الذي يعرض آلاف الصور للحيوانات ضمن مشروع المصور جويل سارتوري لتوثيق الأنواع التي تعيش تحت رعاية الإنسان، إضافة إلى معرض يستعرض أبرز الصور التي نشرتها مجلة “ناشيونال جيوغرافيك”، مع إتاحة الفرصة للزوار للتعرف إلى مراحل إعداد القصص المصورة والتقنيات المستخدمة في التصوير.

كما يضم المتحف معرضاً مخصصاً للمستكشفين يعرض معدات استخدمها علماء وباحثون في بعثات ميدانية حول العالم، شملت رحلات إلى قمة جبل إيفرست واستكشاف حوض نهر الأمازون، فضلاً عن نسخة مطابقة لبدلة الغوص التي استخدمتها عالمة المحيطات سيلفيا إيرل في تسجيل أحد أعمق عمليات المشي الحر تحت الماء.

وتتحول الواجهة الخارجية للمتحف بعد غروب الشمس إلى شاشة عرض ضخمة تقدم مشاهد رقمية مستوحاة من الحياة البحرية، في تجربة تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية حماية التنوع الحيوي، وتشجيع الزوار على الاهتمام بالطبيعة ودعم جهود الحفاظ عليها.