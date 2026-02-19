شركة يونتي تطلق أداة ذكاء اصطناعي لتطوير الألعاب بالأوامر النصية

واشنطن-سانا

تتجه شركة يونتي الأمريكية المتخصصة في مجال برمجيات وتكنولوجيا الألعاب الرقمية، إلى إحداث نقلة نوعية في آلية تطوير الألعاب، عبر أداة ذكاء اصطناعي جديدة تتيح إنشاء ألعاب قابلة للعب من خلال أوامر نصية بسيطة، دون الحاجة إلى كتابة أي شيفرة برمجية.

ووفقاً لتقرير نشره موقع Digital Trends التقني، تعتزم الشركة الكشف عن إصدار تجريبي من أداة Unity AI خلال مؤتمر Game Developers Conference المرتقب في آذار المقبل، حيث تعتمد الرؤية الجديدة على تمكين المستخدم من وصف فكرته بلغة طبيعية، فيما يتولى الذكاء الاصطناعي بناء نموذج أولي متكامل للعبة.

وفي المعتاد، يتطلب تطوير لعبة حتى وإن كانت بسيطة، الإلمام بلغات برمجة متعددة والتعامل مع محركات تطوير وأدوات تقنية معقدة، إلا أن «يونتي» تسعى إلى تبسيط هذه العملية جذرياً عبر دمج الأداة الجديدة مباشرة داخل محررها، بحيث تتمكن من توليد منطق اللعبة (Game Logic) والأصول الرسومية والبنية الأساسية استناداً إلى أوصاف نصية.

وتصف الشركة هذا التوجه بمفهوم «التأليف المدعوم بالذكاء الاصطناعي»، معتبرةً إياه أولوية استراتيجية خلال عام 2026، في إطار مساعيها لخفض الحواجز التقنية أمام صناعة الألعاب.

وتهدف المبادرة إلى تمكين الهواة والمبتدئين، إلى جانب المطورين المحترفين، من تحويل أفكارهم إلى نماذج قابلة للاختبار بسرعة أكبر، مستفيدةً من نماذج لغوية وبصرية متقدمة بالتعاون مع شركاء مثل «OpenAI» و«ميتا» لدعم توليد الأكواد والعناصر الرسومية.

يذكر أنه في حال نجحت «يونتي» في تنفيذ هذه الرؤية، فقد يشهد قطاع الألعاب موجة جديدة من صناع المحتوى التفاعلي، مع توسع قاعدة المطورين لتشمل شريحة أوسع من المستخدمين دون الحاجة إلى خلفية تقنية متقدمة.