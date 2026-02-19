آبل تضيف ميزة لتحديد الحد الأقصى لشحن MacBook دعماً لعمر البطارية

da6e2a8e 4b39 42c9 b94b 41c5eca78115 آبل تضيف ميزة لتحديد الحد الأقصى لشحن MacBook دعماً لعمر البطارية

واشنطن-سانا

أعلنت شركة آبل إضافة ميزة جديدة في النسخة التجريبية من نظام التشغيل macOS 26.4 تتيح للمستخدمين تحديد الحد الأقصى لشحن بطارية أجهزة MacBook، في خطوة تهدف إلى إطالة عمر البطارية، وتحسين كفاءة إدارتها.

وذكر موقع “PhoneArena” التقني أن الميزة، التي تحمل اسم “Charge Limit”، تمكّن المستخدم من ضبط مستوى الشحن بين 80 و100 بالمئة عبر شريط تمرير ضمن إعدادات النظام، ما يسهم في تقليل الضغط الكيميائي على خلايا بطاريات الليثيوم-أيون وإبطاء تدهورها مع مرور الوقت.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن كانت خاصية تحديد حد الشحن متاحة سابقاً على أجهزة iPhone وiPad فقط، ضمن جهود الشركة للحد من تآكل البطاريات، وتعزيز استدامة أجهزتها.

ومن المتوقع أن تطرح آبل الميزة ضمن الإصدار النهائي من macOS 26.4 خلال الأسابيع المقبلة عقب انتهاء مرحلة الاختبارات، في إطار تطوير أدوات تدعم تحسين أداء الأجهزة، وإطالة عمرها التشغيلي.

وتكتسب هذه الإضافة أهمية خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على أجهزة MacBook في العمل والتنقل اليومي، حيث يسهم الحفاظ على صحة البطارية في تعزيز كفاءة الأداء واستدامته على المدى الطويل.

باحثون صينيون يطورون نباتات مضيئة متعددة الألوان قابلة لإعادة الشحن
جهاز ذكي يحوّل العناية بالنباتات المنزلية إلى تجربة تفاعلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي
الشابة رهف الديوب.. موهبة تبدع بفن تصنيع الريزين 
بحيرة في البرازيل تتحوّل إلى اللون الأزرق في مشهد غريب
دراسة بريطانية: النظام الغذائي المتوسطي يقلل خطر الإصابة بالخرف
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك