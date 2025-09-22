ماتشو بيتشو مهدد بفقدان مكانته ضمن عجائب الدنيا السبع الجديدة

ليما-سانا

حذرت منظمة عجائب الدنيا السبع الجديدة (New7Wonders) من أن موقع ماتشو بيتشو التاريخي في بيرو يواجه خطر فقدان مكانته العالمية نتيجة تزايد الضغوط السياحية وضعف سياسات الحفظ.

ونقل موقع سي إن إن بالعربية بياناً صادراً عن المنظمة جاء فيه، إن مستقبل الموقع يعتمد بشكل كبير على القرارات التي تتخذها الجهات الرسمية في بيرو، مؤكداً أن المنظمة قدمت مقترحات لتحول استراتيجي يهدف إلى حماية الموقع وضمان استمراريته كرمز ثقافي عالمي.

وفي ردها على سؤال حول إمكانية استبعاد ماتشو بيتشو من قائمة العجائب، أوضحت المنظمة أن الوقت لا يزال مبكراً لاتخاذ مثل هذا القرار، معتبرةً أن الوضع الحالي يجب أن ينظر إليه كجرس إنذار لإعادة ترتيب أولويات إدارة الموقع.

بدوره أكد مدير المنظمة جان بول دي لا فوينتي وجود مستشار رسمي في بيرو لدعم الحلول العاجلة وطويلة الأمد.

من جهتها، نفت وزارة الثقافة في بيرو وجود أي انتهاك للموقع، مؤكدةً أنه غير مدرج ضمن قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، وأن تصنيفه كموقع تراث عالمي من قبل منظمة اليونيسكو منذ عام 1983 لا يزال سارياً.

كما أعلنت وزارة التجارة والسياحة في بيرو عن اجتماع مرتقب مع جمعيات السياحة المحلية لإيجاد حلول للوضع المعقد الذي يواجهه الموقع، وخاصة في ظل التحديات المتراكمة منذ سنوات، والتي تشمل الضغط السياحي، ارتفاع أسعار الخدمات، ممارسات غير قانونية في بيع التذاكر، ضعف التنسيق بين الجهات المعنية، صعوبات النقل البري، شكاوى متكررة من الزوار، صراعات اجتماعية وغيرها.

يُذكر أن ماتشو بيتشو اختير عام 2007 كواحد من عجائب الدنيا السبع الجديدة بعد حصوله على أكثر من مئة مليون صوت في مسابقة عالمية نظمتها منظمة New7Wonders.