العثور على لقى برونزية نادرة في موقع أثري جنوب السويد

ستوكهولم-سانا

أعلن علماء آثار في السويد عن اكتشاف موقع أثري جديد يعود إلى أواخر العصر البرونزي قرب مدينة نوركوبينغ جنوب البلاد، في خطوة من شأنها أن تسهم في تعميق فهم الباحثين لطبيعة المجتمعات والتحولات الاجتماعية التي شهدتها منطقة شمال أوروبا خلال تلك الحقبة التاريخية.

وذكر موقع “ذا لوكال” السويدي، نقلاً عن متحف التاريخ السويدي أول أمس، أن أعمال تنقيب جرت في منطقة ماربي ضمن مشروع تطوير سكني أدت إلى العثور على مدفن أثري يضم بقايا بشرية، ومجموعة من اللقى البرونزية النادرة ذات القيمة التاريخية.

وأظهرت نتائج الحفريات وجود أنماط متعددة من الدفن، شملت دفنات داخل جرار فخارية وأخرى في حفر صغيرة، إلى جانب اكتشاف قطع برونزية نادرة، من بينها حلقات رقبة مجدولة تُعرف باسم “حلقات ويندل”، والتي تُعد من أبرز لقى تلك الحقبة.

وأوضح الباحث في متحف التاريخ السويدي ألف إريكسون، أن العثور على هذه القطع داخل بناء قبري حجري يُعد أمراً غير مألوف، وقد يكون فريداً من نوعه، مبيناً أنها كانت جزءاً من تركيب معماري يضم كتلة حجرية مركزية.

وقد توفر هذه المكتشفات معطيات جديدة تسهم في إعادة رسم صورة أكثر وضوحاً للحياة الاجتماعية في شمال أوروبا خلال أواخر العصر البرونزي، وتساعد على فهم أعمق للتحولات التي شهدتها مجتمعات تلك المرحلة.