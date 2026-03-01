دراسة أسترالية: زبدة الفول السوداني قد تعزز قوة العضلات لدى كبار السن

كانبرا-سانا

أظهرت دراسة أسترالية حديثة أن تناول زبدة الفول السوداني يومياً قد يسهم في تحسين قوة العضلات والقدرة الحركية لدى الأشخاص فوق سن الخامسة والستين.

وأجريت الدراسة من قبل فريق بحثي من جامعة ديكن بالتعاون مع جامعات كانبرا ونوتردام أستراليا وموناش، ونُشرت نتائجها في مجلة “Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle”، وشملت 120 مشاركاً من كبار السن قُسّموا إلى مجموعتين، تناولت إحداهما 43 غراماً من زبدة الفول السوداني يومياً لمدة ستة أشهر، فيما لم تتناولها المجموعة الأخرى.

وتعادل الكمية اليومية نحو حصة ونصف من المكسرات، وتحتوي على قرابة 250 سعرة حرارية و 10 غرامات من البروتين و 20 غراماً من الدهون غير المشبعة.

وأظهرت النتائج تحسناً ملحوظاً في اختبار “الجلوس والوقوف خمس مرات” لدى المجموعة التي تناولت زبدة الفول السوداني، إضافة إلى زيادة في قوة العضلات مقارنة بالمجموعة الأخرى، ما يشير إلى دور محتمل لهذا الغذاء في دعم صحة كبار السن.

وتؤكد هذه النتائج أهمية التغذية المتوازنة في الحفاظ على الكتلة العضلية لدى كبار السن، مع الحاجة إلى دراسات إضافية للتحقق من التأثيرات طويلة الأمد وإدراج مثل هذه الخيارات الغذائية ضمن برامج تعزيز الصحة في مرحلة الشيخوخة.