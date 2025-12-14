ابتكار عسل بنكهة الشوكولا باستخدام تقنية الموجات فوق الصوتية بالبرازيل

برازيليا-سانا

ابتكر فريق بحثي برازيلي من جامعة كامبيناس الحكومية، منتجاً جديداً يتمثل في عسل بنكهة الشوكولا، بالاستفادة من قشور حبوب الكاكاو التي غالباً ما تُهدر أثناء تصنيع الشوكولاتة، مستخدمين تقنية الموجات فوق الصوتية لنقل المركبات الفعالة إلى العسل.

وحسب موقع Phys.org الأمريكي الإخباري العلمي، أوضح الباحثون أن التقنية تعتمد على اهتزازات عالية التردد تفوق نطاق السمع البشري، تولّد فقاعات دقيقة تنفجر داخل الخليط، ما يساعد على تفكيك الخلايا واستخلاص مركبات مثل الثيوبرومين والكافيين، إضافة إلى مركبات فينولية مضادة للأكسدة، ما يعزز القيمة الغذائية للعسل ويمنحه نكهة الشوكولاتة.

وأشار الفريق إلى أن نسبة المزج بين العسل وقشور الكاكاو تحدد شدة النكهة، مؤكداً أن المنتج صديق للبيئة ويخضع لمبادئ الكيمياء الخضراء.

ويخطط الباحثون لتوسيع استخدام التقنية لاستخلاص مركبات مفيدة من نباتات ومخلفات نباتية أخرى.

والعسل هو سائل طبيعي حلو المذاق ينتجه النحل من رحيق الأزهار أو من إفرازات بعض النباتات، ويخزنه في الخلايا لتغذيته، ويتميز العسل بأنه يحتوي على سكريات طبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز، إضافة إلى فيتامينات ومعادن وإنزيمات ومركبات مضادة للأكسدة، ما يجعله غذاءً طبيعياً مفيداً للصحة.