اكتشاف آثار أقدام ديناصورات تعود للعصر الجوراسي في مقاطعة سيتشوان الصينية

بكين-سانا

تحوّلت مجموعة من الصخور التي استخدمها شقيقان في مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين كأحجار للمشي على مدى عقود، إلى اكتشاف علمي لافت، بعدما تبيّن أنها تضم حفريات لآثار أقدام ديناصورات يعود تاريخها إلى نحو 190 مليون عام.

وذكرت صحيفة Guangming Daily الصينية، أن أفراداً من عائلة الشقيقين نشروا صوراً للصخور عبر الإنترنت لاستفسار المتخصصين حول العلامات الظاهرة عليها، ليقود ذلك إلى الكشف عن طبيعتها الحقيقية.

وبعد فحص العينات ميدانياً في قرية وولي بمدينة زيغونغ، أكد الباحثون أنها تحتوي آثار أقدام تعود للعصر الجوراسي المبكر، وتحديداً لنوعي “Grallators” و”Eubrontes.”، اللذين اتّسمت طرائق حركتهما بتشابه ملحوظ مع طيور العصر الحديث.

كما رصد العلماء علامات ذيل نادرة على بعض الألواح الحجرية، ما يشير إلى توقفات قصيرة للديناصورات أو سلوك دفاعي محتمل.

وأوضح الباحث شينغ ليدا من جامعة الصين لعلوم الأرض أن الدراسة استندت إلى ثمانية ألواح صخرية تضم أكثر من 400 بصمة، نُقلت جميعها بموافقة عائلة دينغ إلى المتحف المتخصص في المنطقة لاستكمال عمليات التوثيق والتحليل.

وشهد الخبر تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي في الصين، حيث عبّر كثيرون عن دهشتهم من أن الشقيقين كانا يستخدمان تلك الحفريات طيلة سنوات دون معرفة قيمتها، فيما اعتبر آخرون أن الاكتشاف يضيف معلومات مهمة حول الحياة القديمة على الأرض.

وتُعد مدينة زيغونغ في مقاطعة سيتشوان من أبرز مواقع حفريات الديناصورات في الصين، واشتهرت منذ سبعينيات القرن الماضي بموقع داشانبو الجوراسي الذي يضم مئات اللقى الأثرية النادرة.