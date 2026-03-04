غوغل تستعرض نظارات ذكية وتقنيات ذكاء اصطناعي خلال مؤتمر MWC 2026

مدريد-سانا

استعرضت شركة غوغل خلال مشاركتها في مؤتمر Mobile World Congress 2026، في مدينة برشلونة الإسبانية، مجموعة من الابتكارات التقنية عبر جناح أندرويد، شملت نظارات ذكية وتجارب تفاعلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تطبيقات وروبوتات مبتكرة تعكس توجهات الشركة في تطوير الأجهزة والتطبيقات الرقمية المستقبلية.

وذكر موقع CNET المتخصص بأخبار التكنولوجيا، أن الزوار تمكنوا للمرة الأولى من تجربة نظارات Android XR الذكية، التي توفر ترجمة فورية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مع عرض معلومات مباشرة على العدسة دون حجب مجال الرؤية، فضلاً عن إمكانية استخدام خرائط غوغل للتنقل بسلاسة ضمن البيئة الواقعية.

كما عرضت الشركة مجموعة من التطبيقات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، من بينها أداة جيميني للتخطيط الصوتي للأنشطة اليومية وحجز الخدمات، إلى جانب ميزة “Circle to Search” التي تتيح تجربة افتراضية للملابس، فضلاً عن تحسين مشاركة الصور بين الأجهزة المختلفة عبر تقنية مشابهة لميزة AirDrop.

ويعُقد مؤتمر “Mobile World Congress 2026” في مدينة برشلونة الإسبانية خلال الفترة من الثاني إلى الخامس من آذار الجاري، بمشاركة شركات تقنية واتصالات عالمية، لعرض أحدث الابتكارات في مجالات الذكاء الاصطناعي وشبكات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء.