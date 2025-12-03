سبيس إكس الأمريكية تطلق 29 قمراً صناعياً ضمن شبكة ستارلينك

إطلاق أقمار ستارلينك

واشنطن-سانا

أطلقت مؤسسة استكشاف الفضاء الأمريكية سبيس إكس أمس 29 قمراً صناعياً من أقمار ستارلينك إلى الفضاء.

وذكرت المؤسسة في بيان نُشِر على موقعها الرسمي، أن الصاروخ (فالكون 9) انطلق من مجمع 39A بمركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، وبعد نحو تسع دقائق وصلت البعثة إلى مدارها الأولي وتم نشر الأقمار الصناعية الـ 29.

وأشارت الشركة إلى أن هذا الإطلاق يمثل المهمة رقم 153 لصاروخ (فالكون 9) في عام 2025.

وتضاف أقمار ستارلينك الـ 29 إلى شبكة الإنترنت ذات النطاق العريض التابعة لسبيس إكس، والتي لديها الآن أكثر من 9100 وحدة تشغيلية في مدار أرضي منخفض، وفقاً لمتتبع الأقمار الصناعية جوناثان ماكدويل.

وستارلينك هي خدمة إنترنت عبر الأقمار الصناعية توفر اتصالاً عالي السرعة بزمن استجابة منخفض في المناطق النائية حول العالم، وتستخدم شركة سبيس إكس شبكة ضخمة من آلاف الأقمار الصناعية لتقديم الإنترنت في الأماكن التي يصعب فيها الوصول إلى الإنترنت التقليدي.

