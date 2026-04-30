علماء: كاكاو الأمازون قد يتحول إلى “غذاء فائق” بفضل تحسينات ما بعد الحصاد

برازيليا-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة أن شوكولاتة الأمازون، المعروفة عالمياً بنكهتها المميزة، قد تتجاوز قيمتها الغذائية حدود المذاق لتتحول إلى غذاء فائق محتمل، وذلك في حال تحسين عمليات المعالجة بعد الحصاد، واختيار أصناف الكاكاو بعناية.

وذكر موقع SciTechDaily العلمي اليوم الخميس، أن باحثين من جامعة ساو باولو ستيت في البرازيل توصلوا إلى أن عمليات التخمير والتجفيف وانتقاء الأصناف تلعب دوراً أساسياً في تحسين النكهة وتعزيز القيمة الغذائية لحبوب الكاكاو.

وأوضحت الدراسة أن التخمير يسهم في تقليل نسبة السكر والتانينات المسؤولة عن المرارة، إلى جانب خفض بعض المركبات النباتية، مقابل زيادة الأحماض الأمينية والمعادن الأساسية مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم، في حين يحتفظ الكاكاو غير المخمر بنسبة أعلى من المعادن الداعمة لصحة العظام والقلب.

وأشار الباحثون إلى أن دمج الكاكاو المخمر مع غير المخمر قد يحقق توازناً مثالياً بين الطعم والقيمة الغذائية، بما يشبه الاستراتيجيات المستخدمة في قطاع القهوة، ما قد يرفع من القيمة السوقية لمنتجات الأمازون في الأسواق العالمية.

كما رصدت الدراسة وجود مركبات نباتية جديدة في الكاكاو مثل “غليسين بيتايين” و”برولين”، والتي تمتلك خصائص مضادة للأكسدة قد تسهم في حماية خلايا الجسم، ما يعزز احتمالات تصنيف الكاكاو كغذاء ذي فوائد صحية متقدمة.

يذكر أن مستقبل صناعة الشوكولاتة لا يعتمد على صنف واحد مثالي بحسب الباحثين، بل على تنوع الأصناف وطرق المعالجة، بما يتيح تطوير منتجات تجمع بين الطعم الجيد والقيمة الغذائية العالية، وهو ما قد يعيد رسم خريطة إنتاج الكاكاو عالمياً.