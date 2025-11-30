وزارة الثقافة اليونانية تعلن عن اكتشاف أثري مهم في مقاطعة بيوتيا

أثينا-سانا

أعلنت وزارة الثقافة اليونانية عن اكتشاف مقبرة قديمة تعود إلى القرن السابع قبل الميلاد في مقاطعة بيوتيا شمال اليونان، تضم امرأة دُفنت وهي ترتدي تاجاً مقلوباً.

وحسب موقع Arkeonews اليوناني المتخصص بنشر أخبار الاكتشافات الأثرية والتاريخية والتراث الثقافي، ذكرت الوزارة، أن أعمال الحفر جاءت ضمن مشروع إنشاء محطة ألواح شمسية في المنطقة، وأسفرت عن الكشف عن مدافن تعود للعصرين القديم (800–490 قبل الميلاد) والكلاسيكي (490–323 قبل الميلاد)، إضافة إلى مستوطنة محصنة من الفترة نفسها، حيث تم فحص نحو 40 قبراً حتى الآن.

وأوضح الخبراء أن قبر المرأة يعود للنصف الثاني من القرن السابع قبل الميلاد، وعمرها عند الوفاة بين 20 و30 عاماً، وعُثر على إكليل برونزي على شكل شريط مقلوب على رأسها، تتوسطه وردة كبيرة تشبه الشمس في وسط الجبهة، ما يعكس مكانتها الرفيعة.

وأشار الباحثون إلى أن الإكليل المزخرف بأزواج من “الأسد واللبؤة” يعكس السلطة الملكية السابقة، فيما تؤكد المجوهرات المكتشفة، التي تشمل مشبكين كبيرين محفور عليهما صور خيول، وقلادة وخرز من العاج والكهرمان، إضافة إلى أقراط وأساور وخواتم، المكانة الاجتماعية العالية للمرأة المدفونة.

يشار إلى أن أعمال التنقيب ما زالت مستمرة في الموقع للكشف عن المزيد من الأسرار الأثرية.