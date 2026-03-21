باحثون صينيون يكتشفون جيناً يمهّد لتحويل الأرز إلى محصول معمّر عالي الإنتاج

بكين-سانا

تمكّن باحثون من مركز التميز في علوم النبات الجزيئية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم من تحديد آلية جينية تتيح للنباتات البقاء خلال فصل الشتاء وإعادة النمو من جذورها، في خطوة قد تُحدث تحولاً في إنتاج المحاصيل الزراعية.

وأظهرت الدراسة حسب موقع “CGTN” أن منطقة جينية تُعرف باسمEBT1 تؤدي دوراً أساسياً في إطالة عمر النبات، عبر تعطيل إشارات الشيخوخة والحفاظ على حالته الخضرية، ما يسمح للأرز بتجاوز دورة حياته السنوية وإعادة النمو عاماً بعد عام.

وطوّر الباحثون سلالة جديدة أطلق عليها G43، تميزت بقدرتها الإنتاجية العالية، إذ تنتج نحو 70 فرعاً مقارنة بـ12 فرعاً فقط في الأرز التقليدي.

كما نجح الباحثون في دمج جينEBT1 مع جينات أخرى لتعزيز النمو، ما أتاح إنتاج نباتات قادرة على البقاء لعامين على الأقل في ظروف حقلية مناسبة.

ويرى مختصون أن هذا الإنجاز يعزز فرص تحويل المحاصيل السنوية إلى معمّرة، بما يسهم في تحسين الإنتاج الزراعي وتقليل كلفة الزراعة.

ويسعى العلماء منذ سنوات إلى تطوير محاصيل معمّرة لتقليل الحاجة إلى إعادة الزراعة سنوياً، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وخاصة في ظل التغيرات المناخية والضغوط المتزايدة على الأمن الغذائي العالمي.