الصين تطلق قمراً صناعياً تجريبياً لتكنولوجيا الاتصالات

بكين-سانا

أرسلت الصين اليوم قمراً صناعياً تجريبياً جديداً لتكنولوجيا الاتصالات إلى الفضاء من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في غرب الصين قوله: إنه” تم إطلاق القمر الصناعي ” شييان-21″ على متن صاروخ حامل من طراز “لونغ مارش-3 بي”.

وأشار المركز إلى أن القمر الذي دخل بنجاح إلى مداره المحدد مسبقاً، سيُستخدم بشكل رئيسي في الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وخدمات الإذاعة والتلفزيون، ونقل البيانات، وغيرها من الخدمات، فضلاً عن إجراء الاختبارات والتحققات الفنية ذات الصلة.

وتُعد هذه المهمة الرحلة رقم 609 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز “لونغ مارش”.

