سيارة طائرة صينية تنفّذ أول طيرانٍ مأهولٍ في دبي

بكين-سانا

أعلنت شركة “إكس بنغ إيرو إتش تي” الصينية أن “حاملة الطائرات البرية”، وهي عبارة عن سيارة طائرة طورتها الشركة، نفذت طلعة جوية في مدينة دبي بدولة الإمارات أمس، وذلك في أول طيران مأهول لها خارج الصين.

ونقلت وكالة شينخوا الصينية للأنباء عن الشركة قولها في منشور على حسابها الرسمي في منصة “ويتشات”: إن “حاملة الطائرات البرية” الجديدة تتكون من مركبة أرضية تعرف باسم “السفينة الأم” ووحدة جوية قابلة للفصل، حيث توفر الطائرة عمليات طيران تلقائية ويدوية على حد سواء.

وفي نموذج الطيران التلقائي، يمكن للطيارين تخطيط المسارات والإقلاع والهبوط بلمسة واحدة، بينما في نموذج الطيران اليدوي، يجمع نظام التحكم بعصا واحدة ست عمليات تشغيلية، ما يسمح بالتحكم بيد واحدة.

وأشارت الشركة إلى حصولها على طلبات شراء لـ 600 وحدة من السيارات الطائرة في منطقة الشرق الأوسط، ما سجل أكبر طلب شراء بالجملة للشركة في هذا المجال في الخارج حتى الآن.

ووفقاً لتقرير صادر عن مجموعة بوسطن الاستشارية، من المتوقع أن يصل حجم سوق طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية المأهولة في العالم إلى 225 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2040، فيما يُتوقع أن يصل ذلك الحجم في الشرق الأوسط إلى 11.7 مليار دولار بحلول العام ذاته، حيث سيشكل الطيران الشخصي نسبة تقارب 85 في المئة.