شركة أمريكية تطلق مركبة فضائية لتوصيل الطرود عالمياً خلال أقل من ساعة

واشنطن-سانا

كشفت شركة إنفرجن (Inversion) الأمريكية الناشئة عن مركبتها الفضائية الجديدة آرك (Arc)، الأولى من نوعها القادرة على توصيل الشحنات من الفضاء إلى أي نقطة على سطح الأرض خلال أقل من ساعة.

ووفقاً لما ذكر موقع Interesting Engineerin، تم عرض المركبة في فعالية خاصة داخل مصنع الشركة، حيث أشار المؤسسان المشاركان جاستن فياشيتي وأوستن بريغز إلى أن “آرك” تمثّل قفزة نوعية في خدمات التوصيل الفضائي، ما يجعل الوصول إلى الأرض أسرع وأكثر كفاءة من أي وقت مضى.

وأوضح فياشيتي أن الهدف من “آرك” إنشاء شبكة من المركبات الفضائية في المدار تكون جاهزة لتسليم الحمولات المهمة بسرعة، سواء كانت معدات طبية أو طائرات مسيرة، لتوفير حلول سريعة وفعالة حول العالم.

وكانت الشركة قد اختبرت سابقاً مركبة أصغر باسم “Ray” لاختبار أنظمة الدفع والملاحة والطاقة الشمسية في المدار، لكنها لم تُصمَّم للعودة إلى الأرض، وساعدت في تمهيد الطريق لتطوير “آرك”.

وتبلغ أبعاد المركبة “آرك” نحو 8 أقدام طولاً و4 أقدام عرضاً، ويمكنها حمل شحنات تصل إلى 220 كيلوغراماً، وتتميز بتصميم “جسم رافع”، ما يمنحها قدرة على المناورة أثناء دخولها الغلاف الجوي، مع مدى عرضي يصل إلى نحو 1000 كيلومتر، ما يتيح لها اختيار مناطق واسعة للهبوط.