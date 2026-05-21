علي بابا تطلق شريحة ذكاء اصطناعي جديدة بأداء مضاعف لتعزيز قدرات الحوسبة المتقدمة

بكين-سانا

أعلنت مجموعة “علي بابا” الصينية للتكنولوجيا عن إطلاق شريحة ذكاء اصطناعي جديدة تحمل اسم “جينوو إم 890”، مؤكدة أنها تحقق أداءً أعلى بثلاث مرات مقارنة بالجيل السابق، في إطار تعزيز قدراتها في مجال أشباه الموصلات وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وذكرت موقع “China Daily” أمس الأربعاء، أن الإعلان عن الشريحة الجديدة جاء خلال فعالية نظمتها المجموعة في مدينة هانغتشو الصينية، حيث استعرضت أحدث تطوراتها في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ضمن توجهها لتطوير رقائق محلية تدعم الحوسبة المتقدمة.

وتعتمد الشريحة الجديدة “جينوو إم 890” على تقنيات متقدمة في معالجة البيانات بشكل متوازٍ، ما يعزز كفاءتها في تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي وتحسين أدائها مقارنة بالأجيال السابقة.

وأشارت الشركة إلى أن شريحتها السابقة “جينوو إي 810” شكلت قاعدة أساسية لتطوير الجيل الجديد، في ظل احتدام المنافسة العالمية في قطاع أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية.

وتعكس هذه الخطوة تسارع وتيرة التطوير في قطاع أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، مع استمرار الشركات العالمية في تعزيز قدراتها التقنية لمواكبة الطلب المتزايد على تطبيقات الحوسبة المتقدمة.