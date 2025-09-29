علماء يابانيون يطورون لقاحاً مبتكراً للحد من فقدان البصر لدى كبار السن

طوكيو-سانا

أعلن باحثون يابانيون عن تطوير لقاح مبتكر يعتمد على تقنية mRNA، أظهر نتائج واعدة في الحد من فقدان البصر الناتج عن الضمور البقعي المرتبط بالعمر، الذي يُعدُّ أحد أبرز أسباب العمى لدى كبار السن حول العالم.

ووفقاً لتقرير نشره موقع Medical Xpress الأمريكي المتخصص بالأخبار العلمية والطبية المتعمقة، أظهرت التجارب أن اللقاح قادر على تقليل نمو الأوعية الدموية غير الطبيعية في شبكية العين بنسبة تزيد على 50%، مع خفض الالتهابات دون التأثير على الأنسجة السليمة.

ورغم النتائج المبشرة، أكد الباحثون أن اللقاح لا يزال في مراحله المبكرة، ويتطلب سنوات من التجارب السريرية على البشر للتأكد من فعاليته وسلامته.

وفي حال نجاحه، قد يشكل اللقاح نقلة نوعية في علاج أمراض العيون، حيث قد يحل محل الحُقن الشهرية المؤلمة بجرعة واحدة أو اثنتين سنوياً، ما يسهم في تحسين جودة حياة المرضى وتخفيف الأعباء على نظام الرعاية الصحية.

والضمور البقعي المرتبط بالعمر هو مرض يصيب الجزء المركزي من شبكية العين المعروف بـ “البقعة”، المسؤول عن الرؤية الدقيقة والتفاصيل، ويُعدُّ السبب الرئيسي لفقدان البصر لدى الأشخاص فوق سن الخمسين في العالم، حيث يؤدي تدريجياً إلى تدهور الرؤية المركزية مع بقاء الرؤية الجانبية غالباً سليمة.