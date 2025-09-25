دراسة أمريكية: ضربات الرأس في كرة القدم قد تؤثر على الذاكرة والتفكير

واشنطن-سانا

أظهرت دراسة علمية أمريكية حديثة أن الإكثار من ضرب الكرة بالرأس خلال مباريات كرة القدم يمكن أن يترك تأثيرات عميقة في ثنايا المخ لدى اللاعبين، ما قد ينعكس على قدراتهم في الذاكرة والتفكير.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ” أن الدراسة التي نشرت في الدورية العلمية Neurology المتخصصة في طب الأعصاب، شملت أكثر من 350 لاعب كرة قدم من الهواة، تمت مقارنتهم مع نحو 80 رياضياً يمارسون رياضات غير احتكاكية.

وأشارت النتائج إلى أن الذين يضربون الكرة بالرأس أكثر من 3 آلاف مرة في السنة يتعرضون لاضطرابات في طبقة رفيعة تحيط بالمادة البيضاء قرب القشرة المخية، وذلك بناءً على صور أشعة أُجريت للمخ لتتبع حركة جزيئات الماء داخله.

كما خضع المتطوعون لاختبارات خاصة لقياس قدرات التفكير والذاكرة، نفذها فريق بحثي من جامعات فوردهام وديلاوير وكولومبيا وألبرت أينشتاين الأمريكية.

وأكد الباحثون أن النتائج لا تثبت وجود علاقة سببية مباشرة بين ضرب الكرة بالرأس وتدهور الوظائف العقلية، لكنها تسلط الضوء على مناطق محددة في الدماغ قد تكون معرضة للخطر جراء هذه الممارسة.

وتعتبر ضربات الرأس المتكررة في كرة القدم من العوامل التي قد تؤثر على صحة الدماغ ووظائفه الإدراكية، حسب دراسات سابقة أجريت على اللاعبين.