سناب شات تفرض رسوماً جديدةً على خاصية تخزين الذكريات

لندن-سانا

أعلنت شركة سناب المالكة لتطبيق سناب شات عن بدء تطبيق رسوم جديدة على خاصية الذكريات، التي تتيح للمستخدمين حفظ الصور ومقاطع الفيديو داخل التطبيق، وذلك للمستخدمين الذين تتجاوز بياناتهم المحفوظة 5 غيغابايت.

وأوضحت الشركة أن هذا التغيير سيُطبق تدريجياً على المستوى العالمي، كون الانتقال من خدمة مجانية إلى مدفوعة ليس بالأمر السهل، لكن الاستثمار في تطوير وتحسين خاصية الذكريات يستحق التكلفة.

وبحسب تصريح رسمي لمتحدث باسم الشركة لموقع TechCrunch التقني، ستكلف خطة التخزين الأولية بسعة 100 غيغابايت المستخدمين 1.99 دولار أمريكي شهرياً، بينما يحصل مشتركو خدمة Snapchat+ على 250 غيغابايت ضمن اشتراكهم الشهري البالغ 3.99 دولارات، كما ستتوفر مستويات تخزين أكبر ضمن خدمة Snapchat Premium.

وفي تصريح لــ بي بي سي نيوز، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Pathnhol Social Media Consulting، درو بينفي: “لا مفر من دفع رسوم مقابل التخزين على وسائل التواصل الاجتماعي في عصر ننشر فيه أقل ولكن نخزن أكثر، ويعد هذا تطوراً طبيعياً لهذه المنصات”.

وتتيح خاصية الذكريات في سناب شات للمستخدمين حفظ الصور والفيديو منذ 2016 مجاناً، لكن مع زيادة حجم البيانات، بدأت الشركة بفرض رسوم على التخزين ضمن خطط مختلفة لتغطية التكاليف وتحسين الخدمة.

