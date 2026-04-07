قبوات تبحث في دير الزور دعم ذوي الإعاقة والتحديات التي تواجه العائدين إلى المحافظة

دير الزور-سانا

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء مع محافظ دير الزور غسان السيد أحمد، ومدير الشؤون الاجتماعية والعمل مهند حنيدي، وممثلين عن المجتمع المدني والمنظمات الدولية، عدداً من القضايا التي تهم المجتمع المحلي، ولا سيما دعم ذوي الإعاقة والتحديات التي تواجه العائدين إلى المحافظة، في ظل حجم الدمار الكبير وفقدان الكثير لمنازلهم.

وتناول الاجتماع دور الجمعيات في تحسين الواقع المجتمعي، وأهمية التنسيق بين الجهات المختلفة، إضافة إلى مناقشة إنشاء دور للعجزة والأيتام، وضرورة تعزيز دور فرق الهندسة في إزالة الألغام التي تشكل خطراً على الأهالي، فضلاً عن توفير فرص عمل تلائم احتياجات السوق، ورفع مستوى الوعي المجتمعي في ظل ارتفاع أعداد المتسربين من المدارس.

وأشارت قبوات في تصريح لمراسل سانا، إلى حاجة المحافظة للعديد من المشاريع لتتمكن من التعافي، مؤكدةً أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشاريع تتناسب مع احتياجات المنطقة، ومثمنة التعاون بين المحافظة والمديرية والمنظمات الدولية، بما يخدم الأهالي.

من جانبه، أوضح حنيدي في تصريح مماثل، أنه جرى خلال الاجتماع طرح الصعوبات القائمة وتقديم خطة متكاملة للوزارة تشمل مراكز التنمية الريفية ودور المسنين والأيتام وتفعيل الدوائر الفرعية على مستوى المحافظة.

بدوره، أشار رئيس مجلس إدارة جمعية “بصمة فراتية” محمد الخليل إلى ضرورة معالجة مسألة التسول، وإنشاء دور للمسنين والعجزة، إضافة إلى مراكز إيواء للأطفال المشردين وذوي الإعاقة، مؤكداً أهمية عقد جلسات دورية لمتابعة واقع المحافظة.

كما أوضحت نور عجيل من منظمة ماري للأبحاث والتنمية، أن منظمات المجتمع المدني ليست مجرد أشخاص أو كيانات لتقديم الخدمات بل هي الأكثر وصولاً للمجتمعات المحلية، والأكثر قدرة على تقييم الاحتياجات.

وتأتي الزيارة في إطار الجهود الحكومية والمنظمات الدولية والأهلية في محافظة دير الزور بعد التحرير لإعادة الإعمار، وتحسين الخدمات ودعم جهود التعافي.