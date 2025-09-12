دراسة بريطانية: مكملات “أوميغا 3” غير فعالة لمرضى السكري من النوع الثاني

لندن-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون من جامعة إيست أنجليا البريطانية أن مكملات زيت السمك المعروفة بـ”أوميغا 3″ لا تقدم فائدة تُذكر لمرضى السكري من النوع الثاني، ولم تُثبت وجود تأثير سلبي مباشر على صحتهم، ما يدفع إلى إعادة النظر في جدوى استخدامها ضمن النظام الغذائي العلاجي.

ووفقا لمراجعة أجرتها المجلة الطبية البريطانية شملت أكثر من 80 دراسة سريرية، لم يتم التوصل إلى أدلة علمية تؤكد فعالية مكملات “أوميغا 3” في تحسين مستويات السكر في الدم، أو الوقاية من المرض، كما لم تُسجل أي تأثيرات ضارة واضحة.

وفي تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” قالت المشرفة على الدراسة الباحثة لي هوبر: “هناك مخاوف من أن مكملات أوميغا 3 قد تجعل التحكم في الغلوكوز أكثر صعوبة، لكننا لم نرصد أي ضرر ولا فائدة واضحة”.

من جانبه أكد نائب رئيس قسم الرعاية في هيئة مرض السكري ببريطانيا دوغلاس توينيفور أن اتباع نظام غذائي صحي متنوع أمر مهم للغاية، وبعض الأطعمة مثل الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان يمكنها أن تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

ويشكل مرض السكري من النوع الثاني نحو 90% من حالات الإصابة بالسكري، وينتج عن ضعف إنتاج الأنسولين أو عدم استجابة خلايا الجسم له، فيما تُعد السمنة والتاريخ العائلي من أبرز عوامل الخطورة المرتبطة بالمرض.