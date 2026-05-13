واتساب يختبر واجهة “الزجاج السائل” على نظام iOS ضمن تحديثات تصميمية جديدة

واشنطن-سانا

يواصل تطبيق واتساب تطوير واجهته على نظام iOS من خلال اختبار تصميم “الزجاج السائل” (Liquid Glass)، حيث كشفت أحدث نسخة تجريبية عبر منصة TestFlight التابعة لآبل والمتخصصة باختبار التطبيقات قبل إصدارها رسمياً، عن تحسينات جديدة في تفاعلات الرسائل وقوائم السياق، في إطار التحضير لإطلاق التحديث بشكل رسمي.

وبحسب تقارير نشرها موقع WABetaInfo المتخصص في تتبع أخبار وتحديثات تطبيق واتساب أول أمس، بدأت شركة ميتا اختبار هذا التصميم منذ العام الماضي، حيث شمل في بداياته شريط التنقل السفلي وبعض عناصر تبويب “المحادثات”.

كما أشارت إلى استمرار تطوير واجهة الدردشة ضمن النسخ التجريبية من واتساب، بهدف توسيع تطبيق مفهوم “الزجاج السائل” ليشمل مزيداً من عناصر المحادثة داخل التطبيق.

وأوضح التقرير أن التحديثات الجديدة تركز على تحسين تجربة المستخدم أثناء التفاعل مع الرسائل، من خلال دمج التصميم الجديد في ردود الفعل وقوائم السياق، إلى جانب تحسينات تدريجية تهدف إلى توحيد المظهر البصري للتطبيق، بعد رصد تباين في تصميم بعض العناصر.

ويأتي هذا التطوير ضمن سلسلة تحديثات مستمرة لإعادة تصميم واجهة واتساب على نظام iOS، بما يتماشى مع لغة التصميم الحديثة المعتمدة في أنظمة آبل.