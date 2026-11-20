الحسكة-سانا

أعلنت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في الحسكة اليوم الجمعة، إيقاف ضخ المياه إلى المدينة مؤقتاً، لإجراء صيانة فنية في محطة ضخ الحمة، تتضمن استبدال صمام بقطر 500 مم، على أن تستغرق الأعمال مدة لا تتجاوز 24 ساعة، قبل استئناف الضخ وفق برنامج التقنين المعمول به.

وأوضح مدير عام الشركة المهندس فرحان العويس، في تصريح لـ سانا، أن الصيانة تهدف إلى ضمان استقرار عمل المحطة ورفع كفاءتها، مشيراً إلى استئناف ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال الاستبدال.

تحسين برنامج توزيع المياه

ولفت العويس إلى أهمية الصيانة الدورية في مشروع مياه علوك ومحطات الضخ المرتبطة به، لضمان وصول المياه إلى مركز مدينة الحسكة والأحياء المحيطة، وتجنب الأعطال المفاجئة.

وأشار إلى أن الشركة تعمل على تقليص فترات الانقطاع، وتوسيع نطاق التوزيع اليومي ليشمل أكبر عدد ممكن من الأحياء، بالتوازي مع زيادة الوارد المائي من محطة علوك، بما يسهم في تقليل فترات الانتظار بين دورات الضخ.

أعمال صيانة إضافية

وبالنسبة لخطة الشركة المقبلة، بين العويس أنها تتضمن تنفيذ أعمال صيانة إضافية في مشروع مياه علوك، تشمل استبدال عدد من المضخات والغواطس، إلى جانب إصلاح الكسور الطارئة في الخطوط الفرعية داخل أحياء الحسكة، ولا سيما في حال زيادة ضغط المياه.

وكانت الشركة أوقفت في 25 من تشرين الأول الماضي ضخ المياه من محطة علوك لمدة أسبوع، لتنفيذ أعمال صيانة في محطة ضخ الحمة، شملت استبدال الصمامات الرئيسة فيها.