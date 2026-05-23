تشغيل تجريبي لصويمعة الحبوب في نوى بريف درعا بعد إعادة تأهيلها‎ ‎

درعا-سانا
أجرت المؤسسة السورية للحبوب اليوم السبت تشغيلاً تجريبياً لصويمعة الحبوب في نوى بريف درعا الغربي بعد انتهاء أعمال الصيانة وإعادة التأهيل.
وشملت الصيانة التي بدأت في الـ 4 من شهر نيسان الماضي الجسم المعدني للصويمعة والمحركات واستكمال النواقص وتجهيز غرفة التحكم والأعمال المدنية للمبنى الإداري بما فيه من مرافق ومنشآت.
مدير عام المؤسسة السورية للحبوب حسن العثمان أوضح في تصريح لـ سانا، خلال جولة لمتابعة التشغيل التجريبي، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن إطار الاستعداد لاستقبال إنتاج الفلاحين من القمح، مشيراً إلى أن المؤسسة أطلقت منصة رقمية جديدة لتنظيم عمليات حجز وتوريد الأقماح لموسم 2026، بما يسهم في تخفيف الازدحام، وتقليل فترات الانتظار، وتسريع إنجاز المعاملات.
واستمع العثمان خلال الجولة إلى مطالب عدد من الفلاحين، ولا سيما صرف المستحقات المالية للفلاحين المسوقين، وقدم شرحاً حول آلية استلام المحصول في هذا الموسم وفق المنصة الرقمية.
مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب في درعا يحيى البرماوي، قال في تصريح مماثل: “إن الفرع قام اليوم بتشغيل الصويمعة للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأقماح من الفلاحين في منطقة نوى وما حولها”.
رئيس نقابة عمال المواد الغذائية المسؤول عن قطاع الحبوب في اتحاد عمال درعا خالد التوبة، لفت إلى أهمية تشغيل الصويمعة لجهة استقبال إنتاج فلاحي منطقة نوى ومحيطها، وبالتالي تخفيف أعباء وتكاليف نقل الحبوب إلى مراكز استلام أخرى.
يذكر أن الصويمعة التي تستوعب نحو عشرة آلاف طن من القمح خرجت من الخدمة منذ عام 2013 بسبب جرائم النظام البائد.