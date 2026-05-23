تشغيل تجريبي لصويمعة الحبوب في نوى بريف درعا بعد إعادة تأهيلها‎ ‎

درعا-سانا‏

أجرت المؤسسة السورية للحبوب اليوم السبت تشغيلاً تجريبياً لصويمعة ‏الحبوب في نوى بريف درعا الغربي بعد انتهاء أعمال الصيانة وإعادة ‏التأهيل‎.‎

وشملت الصيانة التي بدأت في الـ 4 من شهر نيسان الماضي الجسم المعدني ‏للصويمعة والمحركات واستكمال النواقص وتجهيز غرفة التحكم والأعمال ‏المدنية للمبنى الإداري بما فيه من مرافق ومنشآت‎.‎

مدير عام المؤسسة السورية للحبوب حسن العثمان أوضح في تصريح لـ سانا، ‏خلال جولة لمتابعة التشغيل التجريبي، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن ‏إطار الاستعداد لاستقبال إنتاج الفلاحين من القمح، مشيراً إلى أن المؤسسة ‏أطلقت منصة رقمية جديدة لتنظيم عمليات حجز وتوريد الأقماح لموسم ‌‏2026، بما يسهم في تخفيف الازدحام، وتقليل فترات الانتظار، وتسريع ‏إنجاز المعاملات‎.‎

واستمع العثمان خلال الجولة إلى مطالب عدد من الفلاحين، ولا سيما صرف المستحقات المالية للفلاحين المسوقين، وقدم شرحاً حول آلية استلام ‏المحصول في هذا الموسم وفق المنصة الرقمية‎.‎

مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب في درعا يحيى البرماوي، قال في تصريح مماثل: “إن الفرع قام اليوم بتشغيل الصويمعة للتأكد من جاهزيتها ‏لاستقبال الأقماح من الفلاحين في منطقة نوى وما حولها”.‏

رئيس نقابة عمال المواد الغذائية المسؤول عن قطاع الحبوب في اتحاد عمال ‏درعا خالد التوبة، لفت إلى أهمية تشغيل الصويمعة لجهة استقبال إنتاج ‏فلاحي منطقة نوى ومحيطها، وبالتالي تخفيف أعباء وتكاليف نقل الحبوب إلى مراكز استلام أخرى.‏

يذكر أن الصويمعة التي تستوعب نحو عشرة آلاف طن من القمح خرجت من الخدمة منذ عام 2013 بسبب جرائم النظام البائد‎.‎