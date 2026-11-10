الإدارة المحلية والبيئة تصدر تعميماً لضبط الصيد الجائر خلال موسم هجرة الطيور

دمشق-سانا
أصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة، اليوم الثلاثاء، تعميماً إلى المحافظين بصفتهم رؤساء مجالس الصيد الفرعية، لضبط عمليات الصيد الجائر بالتزامن مع موسم الهجرة الخريفية للطيور.
وشددت الوزارة، وفق التعميم الذي تلقت سانا نسخة منه، على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بالتنسيق مع الجهات المعنية، استناداً إلى قانون الصيد البري رقم 14 لعام 2013 وقانون البيئة رقم 12 لعام 2012.
وأكدت الوزارة أن الحد من الصيد الجائر يشكل ضرورة لحماية الحياة البرية والأنواع المهددة بالانقراض، والحفاظ على التوازن البيئي واستدامة التنوع الحيوي.
وتُعد سوريا محطة مهمة لعبور واستراحة ملايين الطيور المهاجرة خلال رحلتي الربيع والخريف، ما يجعل الصيد العشوائي تهديداً للتنوع الحيوي والتوازن البيئي، ولا سيما أن الطيور تؤدي دوراً مهماً في مكافحة الآفات الزراعية ونشر البذور والحفاظ على السلاسل الغذائية.