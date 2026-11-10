الإدارة المحلية والبيئة تصدر تعميماً لضبط الصيد الجائر خلال موسم هجرة الطيور

دمشق-سانا

أصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة، اليوم الثلاثاء، تعميماً إلى المحافظين بصفتهم رؤساء مجالس الصيد الفرعية، ‏لضبط عمليات الصيد الجائر بالتزامن مع موسم الهجرة الخريفية للطيور.‏

وشددت الوزارة، وفق التعميم الذي تلقت سانا نسخة منه، ‏على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بالتنسيق مع ‏الجهات المعنية، استناداً إلى قانون الصيد البري رقم 14 لعام 2013 وقانون البيئة رقم 12 لعام 2012.‏

وأكدت الوزارة أن الحد من الصيد الجائر يشكل ضرورة لحماية الحياة البرية والأنواع المهددة بالانقراض، والحفاظ على ‏التوازن البيئي واستدامة التنوع الحيوي.‏

وتُعد سوريا محطة مهمة لعبور واستراحة ملايين الطيور المهاجرة خلال رحلتي الربيع والخريف، ما يجعل الصيد ‏العشوائي تهديداً للتنوع الحيوي والتوازن البيئي، ولا سيما أن الطيور تؤدي دوراً مهماً في مكافحة الآفات الزراعية ‏ونشر البذور والحفاظ على السلاسل الغذائية.‏