الداخلية تعلن القبض على المتورط بالإساءة لعلم الجمهورية العربية السورية

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الداخلية السورية أن الوحدات المختصة ألقت القبض على المدعو “ح.ك”، وذلك على خلفية تورطه بالإساءة لرمزية علم الجمهورية العربية السورية، في محاولة لزعزعة الاستقرار وإثارة الفتن، أثناء الأحداث التي شهدتها منطقة عين العرب بحلب خلال الاحتفالات الأخيرة في عيد النوروز.

وقالت الوزارة في بيان عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس: “ترسيخاً لمبدأ سيادة القانون وصوناً للسلم الأهلي، وفي إطار المتابعة الأمنية الحثيثة للأحداث التي شهدتها منطقة عين العرب خلال الاحتفالات الأخيرة في عيد النوروز، تمكنت وحداتنا المختصة من إلقاء القبض على المدعو “ح.ك”، وذلك على خلفية تورطه بالإساءة لرمزية علم الجمهورية العربية السورية، في محاولة لزعزعة الاستقرار وإثارة الفتن”.

وأوضحت الوزارة أن الجهات المختصة باشرت باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقبوض عليه، تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص لينال جزاءه العادل وفق القوانين والأنظمة النافذة.

وأكدت وزارة الداخلية أنها لن تتهاون مع أي محاولة للمساس بالرموز الوطنية أو الإخلال بالأمن والاستقرار، وستواصل أداء واجبها بكل حزم ومسؤولية واتخاذ الإجراءات اللازمة، حفاظاً على السلم الأهلي وصوناً لمؤسسات الدولة وهيبتها.