انطلاق تنفيذ خطة تفعيل المناطق الصناعية والحرفية في القنيطرة

القنيطرة-سانا



أعلن مدير إدارة المناطق الصناعية والحرفية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة المهندس محمد شرف، اليوم الإثنين، انطلاق المرحلة التنفيذية لتفعيل المناطق الصناعية والحرفية في محافظة القنيطرة، وذلك بعد تحديد أولويات العمل والبدء بتنفيذ وإنشاء البنية التحتية لها من قبل المستثمرين.

ولفت شرف في تصريح لـ سانا عقب لقائه محافظ القنيطرة غسان السيد أحمد، إلى أن هذه المرحلة جاءت بعد دراساتٍ دقيقة لاحتياجات المحافظة جرى رصدها خلال جولاتٍ سابقة، مؤكداً أن أهالي القنيطرة والفعاليات الاقتصادية فيها سيلمسون نتائج هذه الخطوات عبر المباشرة في العمل على أرض الواقع خلال الفترات القادمة.



وشدد شرف على أهمية ملف تطوير وتفعيل المناطق الصناعية والحرفية في المحافظة لدفع عجلة التنمية المحلية والاقتصادية فيها، وخاصةً المساهمة في خلق آلاف فرص العمل لأبناء المحافظة.



من جانبه، أكد مدير فرع هيئة الاستثمار ورئيس غرفة صناعة وتجارة القنيطرة حسين النادر استعداد المحافظة لتقدم كل التسهيلات المطلوبة أمام المستثمرين من داخل المحافظة وخارجها، نظراً لأهمية البنية التحتية في العمل.

وأوضح أن أكثر من 63 مستثمراً في المحافظة يستعدون لبدء تنفيذ مشاريعهم وأعمالهم الصناعية بما فيها الغذائية والزراعية والتعدينية والتحويلية وغيرها، مبيناً أن بعض المعامل قامت بإنشاء بنيتها التحتية.



يأتي ذلك في إطار الجهود الحكومية المبذولة لإعادة تنشيط الحركة التجارية والصناعية في محافظة القنيطرة، ومعالجة الصعوبات التي تواجه الفعاليات الاقتصادية، بما يدعم النشاط الاستثماري ويعزز التنمية المحلية فيها.