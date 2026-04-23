علوش لـ سانا: دخول 76 جثماناً لسوريين قضوا بالعدوان الإسرائيلي على لبنان عبر الحدود السورية

دمشق-سانا

أعلن مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش، أن 76 جثماناً لمواطنين سوريين مقيمين في لبنان، دخلت عبر الحدود السورية اللبنانية، بعدما كانوا قتلوا جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ آذار الماضي.

وأوضح علوش في تصريح لـ سانا اليوم الخميس، أن 180 جثماناً دخلت عبر الحدود السورية اللبنانية منذ آذار الماضي، بينها 76 جثماناً لسوريين قتلوا نتيجة القصف الإسرائيلي على لبنان، دخل منها عبر منفذ جديدة يابوس37 جثماناً، و39 جثماناً عبر منفذ جوسية.

وكانت الوكالة اللبنانية للإعلام ذكرت أمس الأربعاء أن حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار الماضي بلغت 2454 قتيلاً، و7658 جريحاً.