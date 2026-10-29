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وزيرة الشؤون الاجتماعية تقدم واجب العزاء لذوي ضحايا الغارات الأردنية في ريف درعا

درعا-سانا

قدّمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، اليوم الخميس، واجب العزاء لذوي ضحايا الغارات الأردنية على ريف درعا الشمالي، وأعربت عن التضامن مع أهالي المنطقة، مؤكدة الوقوف إلى جانب العائلات المتضررة والعمل على تأمين الاحتياجات الإغاثية اللازمة للتخفيف من معاناتهم.

0P4A6624 وزيرة الشؤون الاجتماعية تقدم واجب العزاء لذوي ضحايا الغارات الأردنية في ريف درعا

وخلال الزيارة استحضرت قبوات المكانة المهمة التي تحتلها حوران في ذاكرة الثورة السورية، مشيدةً بتضحيات أبنائها ودورهم في مسيرتها، ومعربةً عن بالغ الحزن إزاء ما أصاب العائلات من ألم وفقدان.

وأكدت في تصريح لمراسل سانا، أن الوزارة ستعمل على دراسة الاحتياجات الإنسانية والإغاثية للأسر المتضررة والبدء باتخاذ الخطوات اللازمة لتوفير المساعدات والإمكانيات التي تسهم في الاستجابة لهذه الاحتياجات، مشددةً على ضرورة ترجمة مشاعر التضامن إلى إجراءات عملية تخفف من معاناتهم.

0P4A6646 1 وزيرة الشؤون الاجتماعية تقدم واجب العزاء لذوي ضحايا الغارات الأردنية في ريف درعا

ودعت الوزيرة قبوات إلى تعزيز التكاتف والتضامن لمواجهة هذه الظروف الصعبة والوقوف إلى جانب الأسر المفجوعة ومساندتها، مؤكدةً أهمية العمل المشترك لتحويل الألم إلى أمل وتكثيف الجهود الهادفة إلى خدمة الأهالي، وتقديم الدعم اللازم لهم.

وتأتي الزيارة في إطار مواساة ذوي الضحايا والتأكيد على أهمية التضامن المجتمعي والاستجابة للاحتياجات الإنسانية للأسر المتضررة في ريف درعا الشمالي.

وكان الطيران الأردني استهدف مساء الإثنين الماضي، مواقع عدة في ريف درعا، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، بينهم أطفال ونساء، وإصابة ثلاثة آخرين. واستدعت وزارة الخارجية والمغتربين أمس الأربعاء سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى سوريا سفيان القضاة، وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية القصف الأردني.

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