افتتاح “النافذة الواحدة” في القصر العدلي بالرقة لتسهيل المعاملات

الرقة-سانا

افتتحت مديرية البريد في الرقة، بالتعاون مع القصر العدلي، اليوم الأربعاء، “النافذة ‏الواحدة” داخل مبنى القصر لتقديم عدد من الخدمات والوثائق للمراجعين والمحامين، ‏بما يختصر الوقت والجهد ويسرّع إنجاز المعاملات.‏

وأكد المحامي العام في الرقة القاضي أيمن العثمان لـ سانا، أن “النافذة” تقدم حالياً ‏خدمات استخراج السجل العدلي (غير محكوم)، والمراسلات البريدية داخل القصر ‏وخارجه وإلى مختلف المحافظات، إضافة إلى خدمات “شام كاش” المتعلقة بتسليم ‏رواتب الموظفين وتبديل العملة، والتوسع لاحقاً بخدمات السجل المدني والعقاري ‏وسجل المركبات.‏

وبين مسؤول البريد في المنطقة الشرقية حسن عبد الله غنام في تصريح مماثل، أهمية ‏النافذة لتوسيع انتشار المراكز البريدية وتقديم الخدمات، مشيراً إلى خطة لافتتاح ‏مركز بريدي في جامعة الفرات، وتفعيل مركزي معدان وسلوك بصورة أوسع، بهدف ‏تخفيف الضغط عن البريد المركزي.‏

وأوضح المحامي خلف الشام أن النافذة توفر الوقت والجهد والتكاليف على المحامين ‏والمراجعين، بعد إتاحة عدد من الخدمات داخل القصر العدلي، ما يسهم في تسريع ‏إنجاز معاملاتهم.‏

ويأتي افتتاح النافذة ضمن خطة المؤسسة السورية للبريد لتوسيع خدماتها في ‏المحافظة، بعد استئناف إصدار وثيقة السجل العدلي من الصالة المركزية في 2 ‏تموز الماضي، عقب توقفها لسنوات.‏