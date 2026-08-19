افتتاح “النافذة الواحدة” في القصر العدلي بالرقة لتسهيل المعاملات

الرقة-سانا
افتتحت مديرية البريد في الرقة، بالتعاون مع القصر العدلي، اليوم الأربعاء، “النافذة الواحدة” داخل مبنى القصر لتقديم عدد من الخدمات والوثائق للمراجعين والمحامين، بما يختصر الوقت والجهد ويسرّع إنجاز المعاملات.
وأكد المحامي العام في الرقة القاضي أيمن العثمان لـ سانا، أن “النافذة” تقدم حالياً خدمات استخراج السجل العدلي (غير محكوم)، والمراسلات البريدية داخل القصر وخارجه وإلى مختلف المحافظات، إضافة إلى خدمات “شام كاش” المتعلقة بتسليم رواتب الموظفين وتبديل العملة، والتوسع لاحقاً بخدمات السجل المدني والعقاري وسجل المركبات.
وبين مسؤول البريد في المنطقة الشرقية حسن عبد الله غنام في تصريح مماثل، أهمية النافذة لتوسيع انتشار المراكز البريدية وتقديم الخدمات، مشيراً إلى خطة لافتتاح مركز بريدي في جامعة الفرات، وتفعيل مركزي معدان وسلوك بصورة أوسع، بهدف تخفيف الضغط عن البريد المركزي.
وأوضح المحامي خلف الشام أن النافذة توفر الوقت والجهد والتكاليف على المحامين والمراجعين، بعد إتاحة عدد من الخدمات داخل القصر العدلي، ما يسهم في تسريع إنجاز معاملاتهم.
ويأتي افتتاح النافذة ضمن خطة المؤسسة السورية للبريد لتوسيع خدماتها في المحافظة، بعد استئناف إصدار وثيقة السجل العدلي من الصالة المركزية في 2 تموز الماضي، عقب توقفها لسنوات.