جوقة الفرح الوسطى تحيي أمسية ميلادية في كنيسة سيدة دمشق احتفالًا بأعياد الميلاد

نادي الفروسية.. بوابةٌ مفتوحة لكل من يحمل شغف الخيل
محافظ إدلب لـ سانا: صندوق التنمية السوري يضمن عودة كريمة للعائلات المهجرة
إكثار بذار درعا يواصل العمل على تأمين البذار للفلاحين في محافظات المنطقة الجنوبية
قطار معرض دمشق الدولي، حين تتحرك الذاكرة على سكة الأمل
“من هنا بدأت الحكاية”.. أهالي درعا يحتفلون في ذكرى مرور عام على تحرير مدينتهم
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى