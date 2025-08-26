محافظة حماة توفد لجنة خاصة إلى منطقة الغاب لاختيار المخاتير

حماة-سانا

أوفدت محافظة حماة إلى مديرية منطقة الغاب، لجنة خاصة لإجراء مقابلات مع المرشحين لمنصب “مختار” لمدن وبلدات المنطقة.

وأوضح مدير منطقة السقيلبية فايز لطوف في تصريح لمراسل سانا، أن الهدف من هذه المقابلات التي ستجريها اللجنة، هو تقييم جدارة المتقدمين لمنصب “مختار” واختيار الأكفاء من بينهم.

وأشار لطوف إلى أن المعايير المعتمدة للاختيار ترتكز على تقييم القدرة على أداء المهام المطلوبة بكفاءة، ولا سيما مهارات التواصل وحسن التعامل مع المواطنين، فضلاً عن تحمل المسؤوليات وجميع المهام المتعلقة بالشؤون المدنية.