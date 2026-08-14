السورية للبناء والتشييد تباشر تنفيذ مشروع قصر العدل في صافيتا ‏

طرطوس-سانا
باشر فرع المؤسسة السورية للبناء والتشييد في طرطوس تنفيذ الأعمال الإنشائية والميدانية في مشروع قصر العدل بمدينة صافيتا وفق الخطط الزمنية والفنية المقررة.
وذكرت محافظة طرطوس عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة، أن الكوادر الهندسية والفنية قامت بصب القاعدة البيتونية الخاصة بالكتلة B، موضحة أن المشروع يتضمن كتلتين إنشائيتين A و B بمساحة طابقية إجمالية بلغت 1700 متر مربع.
ويأتي المشروع ضمن خطة وزارة العدل لتطوير البنية التحتية للمؤسسة القضائية، بما يسهم في تأمين بيئة عمل قضائية متكاملة وفق المواصفات الفنية المعتمدة.
وتعمل كوادر المؤسسة السورية للبناء والتشييد على تنفيذ أكثر من مشروع خدمي في مدينة صافيتا، منها مشروع مدرسة صافيتا الغربية، الذي وصلت نسبة التنفيذ الفعلية فيه حتى أمس الأول إلى 62%.