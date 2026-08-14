السورية للبناء والتشييد تباشر تنفيذ مشروع قصر العدل في صافيتا ‏

طرطوس-سانا‏

باشر فرع المؤسسة السورية للبناء والتشييد في طرطوس تنفيذ الأعمال ‏الإنشائية والميدانية في مشروع قصر العدل بمدينة صافيتا وفق الخطط ‏الزمنية والفنية المقررة‎.‎

وذكرت محافظة طرطوس عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة، أن الكوادر ‏الهندسية والفنية قامت بصب القاعدة البيتونية الخاصة بالكتلة B، موضحة أن ‏المشروع يتضمن كتلتين إنشائيتين‎ A ‎و‎ B ‎بمساحة طابقية إجمالية بلغت ‌‏1700 متر مربع‎.‎

ويأتي المشروع ضمن خطة وزارة العدل لتطوير البنية التحتية للمؤسسة ‏القضائية، بما يسهم في تأمين بيئة عمل قضائية متكاملة وفق المواصفات ‏الفنية المعتمدة‎.‎

وتعمل كوادر المؤسسة السورية للبناء والتشييد على تنفيذ أكثر من مشروع ‏خدمي في مدينة صافيتا، منها مشروع مدرسة صافيتا الغربية، الذي وصلت ‏نسبة التنفيذ الفعلية فيه حتى أمس الأول إلى 62%.‏