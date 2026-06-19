وزير الداخلية: تطبيق ‌‏“الشؤون المدنية” خطوة لتقديم خدمات أكثر سهولة وسرعة وكفاءة

PpQVdRGr الداخلية وزير الداخلية: تطبيق ‌‏“الشؤون المدنية” خطوة لتقديم خدمات أكثر سهولة وسرعة وكفاءة

 دمشق-سانا
 
أكد وزير الداخلية أنس خطاب استمرار مسار التحول الرقمي في الوزارة، معلناً إطلاق تطبيق “الشؤون المدنية” كخطوة جديدة تهدف إلى تقديم خدمات أكثر سهولة وسرعة وكفاءة للمواطنين.
 
وقال خطاب عبر منصة (X) اليوم الجمعة‏: “نعمل على بناء منظومة متكاملة للخدمات الرقمية، تضع المواطن في صميم أولوياتنا، لتختصر عليه الوقت والجهد، وتعزز جودة الأداء وشفافية العمل”.
 
وكانت وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق اليوم إطلاق تطبيق “الشؤون المدنية” لتسهيل إنجاز ‏المعاملات والخدمات المدنية إلكترونياً ‏بكل سرعة ودقة وأمان، مؤكدة أنه يتميز بانسيابية الوصول وتأمين البيانات ويمنع انتحال الشخصية.‏
 

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