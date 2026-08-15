تخريج 170 حارساً ضمن دورة للأمن الداخلي في درعا

درعا-سانا
احتفلت قيادة الأمن الداخلي في محافظة درعا ، بتخريج دورة جديدة للأفراد برتبة حارس، ضمت 170 خريجاً، وذلك بحضور معاون وزير الداخلية محمد حسام الشيخ فتوح، بعد إتمام برنامج تدريبي مكثف استمر 60 يوماً، بهدف رفد المنظومة الأمنية بكوادر مؤهلة، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وذكرت محافظة درعا عبر قناتها على التلغرام، اليوم السبت، أن حفل التخريج تضمن عروضاً عسكرية وتكتيكية وميدانية متنوعة نتيجة البرامج التدريبية، أظهرت الكفاءة العالية التي اكتسبها الخريجون في مهارات القتال القريب والتكتيكات الأمنية.
كما شمل استعراضاً للآليات، وعروضاً مهارية عكست اللياقة البدنية العالية وسرعة البديهة، بالإضافة إلى تطبيقات عملية في العلوم الشرطية والقانونية.
وأدى الخريجون في ختام الحفل القسم القانوني، بينما جرى تكريم المتفوقين والأوائل تقديراً لتميزهم خلال فترة التدريب.
حضر الحفل محافظ درعا أنور طه الزعبي، وقائد الأمن الداخلي في المحافظة العميد حسام الطحان، ومدير إدارة التأهيل والتدريب في وزارة الداخلية حسين محمد سلمان، ، وعدد من القيادات الشرطية والضباط.