تخريج 170 حارساً ضمن دورة للأمن الداخلي في درعا

درعا-سانا

احتفلت قيادة الأمن الداخلي في محافظة درعا ، بتخريج دورة جديدة للأفراد برتبة ‏حارس، ضمت 170 خريجاً، وذلك بحضور معاون وزير الداخلية محمد حسام الشيخ ‏فتوح، بعد إتمام برنامج تدريبي مكثف استمر 60 يوماً، بهدف رفد المنظومة الأمنية ‏بكوادر مؤهلة، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.‏

وذكرت محافظة درعا عبر قناتها على التلغرام، اليوم السبت، أن حفل التخريج تضمن ‏عروضاً عسكرية وتكتيكية وميدانية متنوعة نتيجة البرامج التدريبية، أظهرت الكفاءة ‏العالية التي اكتسبها الخريجون في مهارات القتال القريب والتكتيكات الأمنية.‏

كما شمل استعراضاً للآليات، وعروضاً مهارية عكست اللياقة البدنية العالية وسرعة ‏البديهة، بالإضافة إلى تطبيقات عملية في العلوم الشرطية والقانونية.‏

وأدى الخريجون في ختام الحفل القسم القانوني، بينما جرى تكريم المتفوقين والأوائل ‏تقديراً لتميزهم خلال فترة التدريب.‏

حضر الحفل محافظ درعا أنور طه الزعبي، وقائد الأمن الداخلي في المحافظة العميد ‏حسام الطحان، ومدير إدارة التأهيل والتدريب في وزارة الداخلية حسين محمد سلمان، ، ‏وعدد من القيادات الشرطية والضباط.‏