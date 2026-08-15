فرنسا وبلجيكا تكافحان حرائق أتت على آلاف الهكتارات

بروكسل وباريس-سانا

تكافح السلطات في فرنسا وبلجيكا حرائق غابات واسعة التهمت آلاف الهكتارات، وسط جهود مكثفة للسيطرة عليها، والاستعانة بفرق إطفاء وطائرات ومروحيات، بينما اضطرت السلطات إلى إجلاء مئات السكان في المناطق المهددة.

وأعلنت السلطات البلجيكية اليوم مواصلة جهودها للسيطرة على حريق اندلع في متنزه فاني الطبيعي شرق البلاد قرب الحدود مع ألمانيا، وأتى على نحو 1600 هكتار من الغابات.

وذكرت وكالة فرانس برس، أن السلطات البلجيكية استقدمت فرق إطفاء من مختلف أنحاء البلاد ومن ألمانيا للمساعدة في إخماد الحريق، مع الاستعانة بطائرات ومروحيات في إطار آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، في وقت يواجه عشرات السكان في قرية سوربرودت القريبة خطر الإجلاء.

وقال المتحدث باسم السلطات الإقليمية في إقليم والونيا نيكولا ييرنو: إن السلطات تدرس إصدار أمر بالإخلاء بسبب الدخان، إلا أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن.

وأضاف: “هناك خطر من وصول النيران إلى المنازل، لكننا نوظف جميع الموارد المتاحة لحمايتها”.

من جانبها، قالت مفوضة إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي حاجة لحبيب: إن الاتحاد نشر ثلاث مروحيات، وطائرتي إطفاء مائيتين لمكافحة حريق الغابات في بلجيكا، وذلك بعد طلب الحكومة البلجيكية تعزيزات طارئة للسيطرة على أكبر حريق تشهده البلاد منذ عقود.

وتشير بيانات نظام المعلومات الأوروبي لحرائق الغابات إلى أن الحريق هو الأكبر في تاريخ بلجيكا، متجاوزاً حريق عام 2011 الذي التهم نحو 1400 هكتار.

وفي فرنسا، أوضح محافظ مقاطعة لاند جيل كلافريول، أن حريقاً اندلع يوم الخميس الماضي في غابات الصنوبر بمنطقة لاند جنوب غرب البلاد، مشيراً إلى أن تجدد اندلاع النيران أدى إلى اتساع المساحة المحترقة لتبلغ 1580 هكتاراً، ما استدعى عمليات إجلاء إضافية شملت نحو مئة شخص.

وأشار كلافريول إلى أن إجمالي عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم أو تضرروا جراء الحريق بلغ 650 شخصاً، مؤكداً عدم تضرر أي منزل في المنطقة.

بدوره، قال مدير إدارة الإطفاء والإنقاذ في المقاطعة أرنو فابر: «إنها منطقة صعبة المسالك بالنسبة إلى إمكاناتنا، ما استدعى تعبئة جزء كبير من قواتنا»، مشيراً إلى الاستعانة بأربع طائرات إطفاء إضافية للمساعدة في إخماد الحرائق.

وتشهد أوروبا حالياً موجة واسعة من حرائق الغابات التهمت آلاف الهكتارات وأجبرت آلاف الأشخاص على إخلاء منازلهم، في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة والجفاف خلال فصل الصيف.