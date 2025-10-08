سوريا وبريطانيا تبحثان التعاون لمواجهة مخلفات الحرب والكوارث

photo 2025 10 08 19 39 11 سوريا وبريطانيا تبحثان التعاون لمواجهة مخلفات الحرب والكوارث

دمشق-سانا

بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح مع المبعوثة البريطانية الخاصة إلى سوريا آن سنو، سبل التعاون الفني والإنساني بين الجانبين في مجالات الإنذار المبكر، ومكافحة الألغام، والرصد الزلزالي.

وأكد الوزير الصالح خلال لقاء عُقد في الوزارة بدمشق، أهمية الدعم الدولي لمواجهة التحديات الناتجة عن مخلفات الحرب، ولا سيما الألغام، منوهاً بجهود المملكة المتحدة في دعم الاستجابة الإنسانية وإنقاذ الأرواح، ومساهمتها في تعزيز التعافي والسلام المستدام في سوريا.

وتواصل وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث جهودها لتعزيز التنسيق الدولي في مواجهة آثار الكوارث ومخلفات الحرب، بما يسهم في حماية المدنيين ودعم التعافي الوطني.

لجنة انتخابات مجلس الشعب تبحث مع سفراء الاتحاد الأوروبي الاستحقاق الانتخابي المقبل
اتحاد الجمعيات الخيرية في دمشق وريفها يقيم ندوة حول العمل الأهلي ‏الخيري ‏
“قيصر” يهنئ الشعب السوري برفع العقوبات
إصابة شخصين جراء حادث على الطريق الدولي حماة – حمص
صناعة الأطراف الصناعية حاضرة في الدورة الـ62 من معرض دمشق الدولي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك