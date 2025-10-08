سوريا وبريطانيا تبحثان التعاون لمواجهة مخلفات الحرب والكوارث

دمشق-سانا

بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح مع المبعوثة البريطانية الخاصة إلى سوريا آن سنو، سبل التعاون الفني والإنساني بين الجانبين في مجالات الإنذار المبكر، ومكافحة الألغام، والرصد الزلزالي.

وأكد الوزير الصالح خلال لقاء عُقد في الوزارة بدمشق، أهمية الدعم الدولي لمواجهة التحديات الناتجة عن مخلفات الحرب، ولا سيما الألغام، منوهاً بجهود المملكة المتحدة في دعم الاستجابة الإنسانية وإنقاذ الأرواح، ومساهمتها في تعزيز التعافي والسلام المستدام في سوريا.

وتواصل وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث جهودها لتعزيز التنسيق الدولي في مواجهة آثار الكوارث ومخلفات الحرب، بما يسهم في حماية المدنيين ودعم التعافي الوطني.