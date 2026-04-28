وفاة طفل وإصابة 39 آخرين في 13 حادث سير استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري خلال الـ 24 ساعة

دمشق-سانا

توفي طفل، وأصيب 39 مدنياً جراء 13 حادث سير، استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في مختلف المحافظات.

وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام بأن فرقه قامت بتقديم الإسعافات الأولية لـ 9 إصابات، ونقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، في حين تم نقل بقية المصابين من قبل المدنيين إلى المشافي لتلقي العلاج، كما عملت على إزالة آثار الحوادث، وتأمين أماكنها.

ودعا الدفاع المدني السائقين، إلى ضرورة تخفيف السرعة، في ظل الظروف الجوية السائدة، وخاصةً عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق، لتجنب حالات الانزلاق، والتأكد من الحالة الفنية للسيارة وعمل المكابح، وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة مثل استخدام الهاتف المحمول.

وكانت فرق الدفاع المدني استجابت يوم السبت الماضي، لحوادث سير في مختلف المحافظات، أسفرت عن وفاة رجل، وإصابة 25 آخرين.