وفاة طفل وإصابة 39 آخرين في 13 حادث سير استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري خلال الـ 24 ساعة

IMG 20260428 112530 908 وفاة طفل وإصابة 39 آخرين في 13 حادث سير استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري خلال الـ 24 ساعة

دمشق-سانا

توفي طفل، وأصيب 39 مدنياً جراء 13 حادث سير، استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في مختلف المحافظات.

IMG 20260428 112530 206 وفاة طفل وإصابة 39 آخرين في 13 حادث سير استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري خلال الـ 24 ساعة

وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام بأن فرقه قامت بتقديم الإسعافات الأولية لـ 9 إصابات، ونقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، في حين تم نقل بقية المصابين من قبل المدنيين إلى المشافي لتلقي العلاج، كما عملت على إزالة آثار الحوادث، وتأمين أماكنها.

ودعا الدفاع المدني السائقين، إلى ضرورة تخفيف السرعة، في ظل الظروف الجوية السائدة، وخاصةً عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق، لتجنب حالات الانزلاق، والتأكد من الحالة الفنية للسيارة وعمل المكابح، وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة مثل استخدام الهاتف المحمول.

وكانت فرق الدفاع المدني استجابت يوم السبت الماضي، لحوادث سير في مختلف المحافظات، أسفرت عن وفاة رجل، وإصابة 25 آخرين.

IMG 20260428 112536 772 وفاة طفل وإصابة 39 آخرين في 13 حادث سير استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري خلال الـ 24 ساعة
IMG 20260428 112530 920 وفاة طفل وإصابة 39 آخرين في 13 حادث سير استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري خلال الـ 24 ساعة
IMG 20260428 112536 463 وفاة طفل وإصابة 39 آخرين في 13 حادث سير استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري خلال الـ 24 ساعة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك