تأهيل مضخة في محطة الفوار بطرطوس لدعم ري 500 هكتار

طرطوس-سانا

أنجزت كوادر مديرية الموارد المائية في طرطوس أعمال الصيانة للمضخة الأولى في محطة ضخ الفوار بريف المحافظة وأعادتها إلى الخدمة.

وأوضحت محافظة طرطوس عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن الورشات الفنية أنهت إعادة تركيب المضخة وإجراء الاختبارات التشغيلية بنجاح، تمهيداً لضخ المياه، ما يسهم في تعزيز ري نحو 500 هكتار زراعي في قرى القبيبة والزيادة والطيبة والمنطار.

وتضم المحطة ثلاث مضخات باستطاعة 110 كيلوواط لكل منها، وبغزارة تصل إلى 220 متراً مكعباً في الساعة للمضخة الواحدة.

وتأتي هذه الأعمال ضمن خطة المديرية للحفاظ على جاهزية محطات الضخ ورفع كفاءتها، بما يضمن استمرارية ضخ المياه ووصولها إلى الأراضي الزراعية المستفيدة وفق خطة السقاية.