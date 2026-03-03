مجلس الإفتاء الأعلى يصدر فتوى بشأن زكاة الفطر وفدية الصيام في شهر رمضان

photo 2026 03 03 02 00 49 مجلس الإفتاء الأعلى يصدر فتوى بشأن زكاة الفطر وفدية الصيام في شهر رمضان

دمشق-سانا

أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا فتوى حدد فيها مقدار زكاة الفطر، وفدية الصيام في شهر رمضان لعام 1447 هـ – 2026 م، مبيّناً الأحكام الشرعية الناظمة لإخراجهما والفئات المستحقة لهما.

وأوضح المجلس في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الإثنين، أن زكاة الفطر يجوز إخراجها نقداً، وقد قُدّرت قيمتها الوسطية بـ 20 ألف ليرة سورية بالإصدار القديم، أو ما يعادل 200 ليرة سورية بالإصدار الجديد عن كل شخص، ومن زاد فهو خير له.

كما قدّر المجلس فدية الصيام لهذا العام بـ 15 ألف ليرة سورية بالإصدار القديم، أو ما يعادل 150 ليرة سورية بالإصدار الجديد عن كل يوم، وذلك لمن تعذّر عليه الصيام لأسباب شرعية، ومن زاد فهو خير له.

وبتاريخ 23 آذار 2025 صدر قرار رئاسي بتشكيل مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا، برئاسة فضيلة الشيخ أسامة الرفاعي، وذلك بهدف تنظيم الفتوى ومؤسسات الإفتاء، بما يحقق المصالح العليا.

