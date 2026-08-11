بمشاركة جمعيات أهلية وفرق تطوعية .. إقامة سوق للمنتجات الصديقة للبيئة بحماة ‏

حماة-سانا
أقامت مديرية البيئة في حماة اليوم الثلاثاء، وبالتعاون مع مديرية الثقافة سوقاً للمنتجات الصديقة للبيئة في المركز الثقافي بالمدينة، بهدف تشجيع المبادرات المستدامة ودعم الأعمال اليدوية، على أن يخصص ريعه للجمعيات الخيرية.
ويستمر السوق يومين، بمشاركة جمعيات أهلية وفرق تطوعية، بينها جمعية خزامى الخيرية وجمعية النواعير وجمعية حماة للخدمات الاجتماعية وفريق روافد الأمل.
وأكدت رئيسة دائرة الإعلام والتوعية البيئية في مديرية بيئة حماة المهندسة ضحى الشعار في تصريح لـ سانا، أن المشاركين قدموا منتجات صديقة للبيئة بهدف تشجيع المجتمع الأهلي على تبني مبادرات خيرية وإنسانية وبيئية.
كما لفتت عضو جمعية خزامى جهيدة حواض، إلى أن الجمعية شاركت بأعمال الخياطة والكروشيه، بينها الأساور والميداليات ومحافظ الهواتف، إضافة إلى تدريب الأمهات على إعداد أطباق صحية خالية من المواد الضارة والملونات الغذائية والدهون المهدرجة.
وأوضحت المشاركة ندى شطيحي، أن المعروضات تشمل أعمالاً يدوية منسوجة وتصاميم للورود والحقائب النسائية، بهدف تشجيع إعادة تدوير الأدوات البسيطة وتحويلها إلى منتجات مفيدة.
وتهدف جمعية خزامى التي تأسست عام 2021، إلى دعم الأسر المحتاجة، كما تركز على تمكين المرأة عبر دورات محو الأمية، وتعليم الأطفال الحساب الذهني واللغة الإنكليزية، إلى جانب برامج تدريبية لطلاب الهندسة.