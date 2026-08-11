بمشاركة جمعيات أهلية وفرق تطوعية .. إقامة سوق للمنتجات الصديقة للبيئة بحماة ‏

حماة-سانا

أقامت مديرية البيئة في حماة اليوم الثلاثاء، وبالتعاون مع مديرية الثقافة سوقاً للمنتجات الصديقة للبيئة ‏في المركز الثقافي بالمدينة، بهدف تشجيع المبادرات المستدامة ودعم الأعمال اليدوية، على أن يخصص ‏ريعه للجمعيات الخيرية‎.‎

ويستمر السوق يومين، بمشاركة جمعيات أهلية وفرق تطوعية، بينها جمعية خزامى الخيرية وجمعية ‏النواعير وجمعية حماة للخدمات الاجتماعية وفريق روافد الأمل‎.‎

وأكدت رئيسة دائرة الإعلام والتوعية البيئية في مديرية بيئة حماة المهندسة ضحى الشعار في تصريح ‏لـ سانا، أن المشاركين قدموا منتجات صديقة للبيئة بهدف تشجيع المجتمع الأهلي على تبني مبادرات ‏خيرية وإنسانية وبيئية‎.‎

كما لفتت عضو جمعية خزامى جهيدة حواض، إلى أن الجمعية شاركت بأعمال الخياطة والكروشيه، ‏بينها الأساور والميداليات ومحافظ الهواتف، إضافة إلى تدريب الأمهات على إعداد أطباق صحية خالية ‏من المواد الضارة والملونات الغذائية والدهون المهدرجة‎.‎

وأوضحت المشاركة ندى شطيحي، أن المعروضات تشمل أعمالاً يدوية منسوجة وتصاميم للورود ‏والحقائب النسائية، بهدف تشجيع إعادة تدوير الأدوات البسيطة وتحويلها إلى منتجات مفيدة‎.‎

وتهدف جمعية خزامى التي تأسست عام 2021، إلى دعم الأسر المحتاجة، كما تركز على تمكين المرأة ‏عبر دورات محو الأمية، وتعليم الأطفال الحساب الذهني واللغة الإنكليزية، إلى جانب برامج تدريبية ‏لطلاب الهندسة‎.‎