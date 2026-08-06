وزير الطوارئ: تفجير جرمانا لن يثني السوريين عن مواصلة البناء

دمشق-سانا

أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح، أن فرق الوزارة استجابت للتفجير الذي استهدف حافلة ركاب في مدينة جرمانا بريف دمشق اليوم الخميس، والذي أسفر وفق الحصيلة الأولية عن تسجيل 7 إصابات.

وقال الوزير الصالح في تغريدة عبر منصة (إكس): إن هذه الحوادث المؤلمة لن تثني السوريين عن مواصلة مسيرة البناء والتعافي، وتعزيز الأمن والاستقرار.

وأشار الوزير الصالح إلى أن سوريا ستبقى قويةً وصامدة، ماضيةً بثقة نحو مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً، مستندةً إلى إرادة شعبها، ووحدة أبنائها، وعزيمتهم على تجاوز التحديات.

وكانت انفجرت عبوة ناسفة في حافلة ركاب في مدينة جرمانا بريف دمشق، وأعلنت مديرية الإحالة والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة عن وجود إصابات جراء الانفجار، حيث أعادت فرق الدفاع المدني الطريق الذي وقع فيه الانفجار أمام حركة السير، إثر انتهاء فرق الدفاع المدني من إزالة آثاره بالكامل.