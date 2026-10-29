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الدفاع المدني بحمص ينقذ 3 مدنيين جراء السيول في ريف تدمر

photo 2026 10 29 20 26 31 الدفاع المدني بحمص ينقذ 3 مدنيين جراء السيول في ريف تدمر
فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة حمص تسحب شاحنتين علقتا جراء السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة في مناطق بالبادية السورية وريف تدمر- الدفاع المدني

حمص-سانا

أنقذت فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة حمص، اليوم الخميس، ثلاثة مدنيين، وسحبت شاحنتين علقتا جراء السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة في مناطق بالبادية السورية وريف تدمر.

وأوضح مدير الطوارئ وإدارة الكوارث في حمص، بيبرس جندية، في تصريحٍ لـ “سانا”، أن الفرق المختصة استجابت، بالتنسيق مع إدارة منطقة تدمر، لعدة بلاغات وردت من مناطق متفرقة، وذلك في إطار الجهود المبذولة للتعامل مع تداعيات السيول وتأمين سلامة المواطنين.

وبين جندية أن الفرق توجهت عند الساعة 12:30 ظهراً إلى منطقة روض الوحش شمال غرب السخنة، استجابةً لبلاغ عن مفقودين ومدنيين عالقين، قبل أن يتبين العثور على المفقودين، لافتاً إلى أن الفرق أنقذت ثلاثة مدنيين عالقين في منطقة قصر الحير الشرقي، وسحبت شاحنتين علقتا في منطقة الكدير بريف تدمر جراء السيول.

وحذرت المديرية من سلوك طريق حمص-تدمر القديم، الذي انقطع نتيجة السيول، داعية المواطنين إلى استخدام الطريق الجديد، والالتزام بإرشادات السلامة والتحذيرات الصادرة عن الجهات المختصة، تجنباً للحوادث الناجمة عن ارتفاع منسوب المياه وجريان السيول.

وكانت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أعلنت وفاة خمسة أشخاص، بينهم أربعة أطفال، وفقدان خمسة آخرين في أرياف الرقة ودير الزور وحلب، جراء السيول والهطولات المطرية التي شهدتها عدة محافظات، مشيرة إلى استمرار عمليات البحث عن المفقودين.

وأوضح مدير الطوارئ وإدارة الكوارث في حمص، بيبرس جندية، في تصريحٍ لـ “سانا”، أن الفرق المختصة استجابت، بالتنسيق مع إدارة منطقة تدمر، لعدة بلاغات وردت من مناطق متفرقة، وذلك في إطار الجهود المبذولة للتعامل مع تداعيات السيول وتأمين سلامة المواطنين.

وبين جندية أن الفرق توجهت عند الساعة 12:30 ظهراً إلى منطقة روض الوحش شمال غرب السخنة، استجابةً لبلاغ عن مفقودين ومدنيين عالقين، قبل أن يتبين العثور على المفقودين، لافتاً إلى أن الفرق أنقذت ثلاثة مدنيين عالقين في منطقة قصر الحير الشرقي، وسحبت شاحنتين علقتا في منطقة الكدير بريف تدمر جراء السيول.

وحذرت المديرية من سلوك طريق حمص-تدمر القديم، الذي انقطع نتيجة السيول، داعية المواطنين إلى استخدام الطريق الجديد، والالتزام بإرشادات السلامة والتحذيرات الصادرة عن الجهات المختصة، تجنباً للحوادث الناجمة عن ارتفاع منسوب المياه وجريان السيول.

وكانت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أعلنت وفاة خمسة أشخاص، بينهم أربعة أطفال، وفقدان خمسة آخرين في أرياف الرقة ودير الزور وحلب، جراء السيول والهطولات المطرية التي شهدتها عدة محافظات، مشيرة إلى استمرار عمليات البحث عن المفقودين.

وشهدت محافظات الرقة والحسكة ودير الزور، إضافة إلى مناطق في شرق حمص وحماة وحلب، هطولات مطرية رعدية ترافقت مع تساقط البرد وهبوب رياح هابطة قوية، ما أدى إلى حدوث فيضانات وسيول وجريان الأودية وقطع عدد من الطرقات.

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