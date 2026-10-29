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اتحاد غرف التجارة ينظم لقاءات أعمال سورية تركية لتعزيز الشراكات التجارية

photo 2026 10 29 21 56 52 اتحاد غرف التجارة ينظم لقاءات أعمال سورية تركية لتعزيز الشراكات التجارية
اتحاد غرف التجارة السورية ينظم لقاءات الأعمال الثنائية السورية التركية -دمشق - اتحاد غرف التجارة السورية

دمشق-سانا

نظّم اتحاد غرف التجارة، بالتعاون مع مجموعة يوسف أوغلو للعلاقات الدولية والاستثمار وتنظيم المعارض والمؤتمرات، لقاءات الأعمال الثنائية السورية التركية (B2B)، بمشاركة رجال أعمال وتجار ومستوردين ومستثمرين من البلدين، وذلك في فندق البوابات السبع بدمشق بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وربط التجار السوريين بنظرائهم في الأسواق الخارجية.

وأوضح الاتحاد، عبر قناته على تلغرام اليوم الخميس، أن اللقاءات المباشرة بين الشركات السورية والتركية تناولت فرص التوريد والتوزيع وتبادل الوكالات التجارية، وإقامة شراكات استثمارية مستدامة، بما يسهم في فتح آفاق جديدة أمام المنتجات السورية وتعزيز حضورها في الأسواق الخارجية.

وأكد المشاركون أهمية مواصلة التنسيق والمتابعة لتحويل مخرجات اللقاءات إلى فرص تعاون وشراكات فعلية، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.

وكان ملتقى رجال الأعمال السوري التركي، الذي عُقد في دمشق في 26 آب الماضي، ركّز على توسيع مجالات التعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين، بما يسهم في إطلاق مشاريع مشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري، والاستفادة من الموقع الجغرافي لسوريا بوصفها بوابة تجارية.

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