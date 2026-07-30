التنمية الإدارية والتعليم العالي تعلنان شواغر وظيفية في جامعة حلب

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التنمية الإدارية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس، عن توافر شواغر وظيفية في مديرية المطبعة لدى جامعة حلب.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام، أن تفاصيل الشواغر المتاحة منشورة عبر الرابط الآتي: https://bit.ly/hiring20260716، مشيرة إلى أن آخر موعد لاستقبال طلبات التوظيف هو السادس من آب المقبل.

وبيّنت أن تقديم طلبات التوظيف يتم إلكترونياً عبر الرابط: https://bit.ly/applying20260716، على أن يرفق الموظف المثبت في القطاع العام وثيقة “لا مانع” صادرة عن الجهة العامة التي يعمل لديها المتقدم.

وأشارت الوزارة إلى أن أبرز معايير المفاضلة بين المتقدمين تشمل الاختصاص العلمي العام والدقيق، ومحافظة الإقامة، والخبرة المهنية، والمهارات، والعمر، لافتة إلى أنه يتم التواصل فقط مع المتقدمين المرشحين لشغل مركز العمل المحدد، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة من اختبارات ومقابلات.

وأكدت أن الجهة العامة غير ملزمة بتأمين السكن للمتقدمين من خارج المحافظة المطلوب العمل فيها.

ويأتي الإعلان في إطار جهود وزارة التنمية الإدارية لرفد الجهات العامة بالكوادر المؤهلة، وتلبية احتياجاتها من الموارد البشرية وفق معايير مفاضلة معلنة وآليات توظيف واضحة.