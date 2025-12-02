إطلاق الموقع الإلكتروني لمبادرة “أربعاء حمص” لتعزيز الشفافية في المشاريع التنموية

IMG 9947@ 992785793 إطلاق الموقع الإلكتروني لمبادرة "أربعاء حمص" لتعزيز الشفافية في المشاريع التنموية

حمص-سانا

أعلن رئيس مجلس الأمناء في فريق “أربعاء حمص” الشيخ محمود الدالاتي عن إطلاق الموقع الإلكتروني للفريق، بهدف تعزيز الشفافية وتوضيح تفاصيل المشاريع التي تنفذ من قبل الفريق أو المنظمات والجمعيات ورجال الأعمال.

وبين الدالاتي في تصريح لمراسل سانا، أن الموقع الإلكتروني يتيح الاطلاع على الأعمال المنجزة في مختلف القطاعات، مشيراً إلى المشاريع التي تم تنفيذها أو قيد التنفيذ.

ولفت الدالاتي إلى مساهمة رجال الأعمال عبر مشاريع يقومون بتنفيذها مباشرة بالتعاون مع محافظة حمص، مؤكداً أن الأولوية في المرحلة المقبلة تستند إلى الاحتياجات الأكثر إلحاحاً في القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية، ضمن متابعة مستمرة لتقدم المشاريع بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتُعتبر مبادرة “أربعاء حمص” أول حملة مجتمعية منظمة تنطلق في محافظة حمص بعد التحرير، بهدف تنسيق الدعم وتنفيذ مشاريع خدمية وتنموية تلبي احتياجات المواطنين، حيث نجحت هذه الحملة بجمع أكثر من 13 مليون دولار خلال مؤتمر عُقد في الثالث عشر من آب، مع تركيز جهودها بشكل رئيسي على مشاريع تتعلق بقطاعي التعليم والصحة.

IMG 0002@985057630 إطلاق الموقع الإلكتروني لمبادرة "أربعاء حمص" لتعزيز الشفافية في المشاريع التنموية
IMG 0020@1040468890 إطلاق الموقع الإلكتروني لمبادرة "أربعاء حمص" لتعزيز الشفافية في المشاريع التنموية
IMG 0021@1041392411 إطلاق الموقع الإلكتروني لمبادرة "أربعاء حمص" لتعزيز الشفافية في المشاريع التنموية
IMG 0065@1159603099 إطلاق الموقع الإلكتروني لمبادرة "أربعاء حمص" لتعزيز الشفافية في المشاريع التنموية
IMG 9947@ 992785793 1 إطلاق الموقع الإلكتروني لمبادرة "أربعاء حمص" لتعزيز الشفافية في المشاريع التنموية
IMG 9993@ 853334122 إطلاق الموقع الإلكتروني لمبادرة "أربعاء حمص" لتعزيز الشفافية في المشاريع التنموية
“السلم الأهلي” في ندوة حوارية في ثقافي نبل بريف حلب
بعد شكاوى من الأهالي.. مسؤول الغوطة الشرقية يطلع على واقع محطة الصرف الصحي بنجها والخدمات في عين ترما
رجال أعمال مغاربة يزورون مدينة حسياء الصناعية لفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار
وسط انتشار أمني مكثف.. عودة الهدوء إلى حمص مع تمديد حظر التجوال في عدد من أحياء المدينة
وزير النقل: خطة قادمة لمراجعة عدة معايير للفحص الفني للمركبات
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك