إطلاق الموقع الإلكتروني لمبادرة “أربعاء حمص” لتعزيز الشفافية في المشاريع التنموية

حمص-سانا

أعلن رئيس مجلس الأمناء في فريق “أربعاء حمص” الشيخ محمود الدالاتي عن إطلاق الموقع الإلكتروني للفريق، بهدف تعزيز الشفافية وتوضيح تفاصيل المشاريع التي تنفذ من قبل الفريق أو المنظمات والجمعيات ورجال الأعمال.

وبين الدالاتي في تصريح لمراسل سانا، أن الموقع الإلكتروني يتيح الاطلاع على الأعمال المنجزة في مختلف القطاعات، مشيراً إلى المشاريع التي تم تنفيذها أو قيد التنفيذ.

ولفت الدالاتي إلى مساهمة رجال الأعمال عبر مشاريع يقومون بتنفيذها مباشرة بالتعاون مع محافظة حمص، مؤكداً أن الأولوية في المرحلة المقبلة تستند إلى الاحتياجات الأكثر إلحاحاً في القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية، ضمن متابعة مستمرة لتقدم المشاريع بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتُعتبر مبادرة “أربعاء حمص” أول حملة مجتمعية منظمة تنطلق في محافظة حمص بعد التحرير، بهدف تنسيق الدعم وتنفيذ مشاريع خدمية وتنموية تلبي احتياجات المواطنين، حيث نجحت هذه الحملة بجمع أكثر من 13 مليون دولار خلال مؤتمر عُقد في الثالث عشر من آب، مع تركيز جهودها بشكل رئيسي على مشاريع تتعلق بقطاعي التعليم والصحة.