السورية للبريد تفتتح مراكز جديدة في بسيرين وقلعة المضيق ومورك بريف حماة

حماة-سانا



افتتحت المؤسسة السورية للبريد، اليوم الإثنين، 3 مراكز بريدية جديدة في بسيرين وقلعة المضيق ومورك بريف محافظة حماة، وذلك في إطار زيادة وتوسيع وتنوع خدماتها ومراكزها لتشمل أكبر مساحة جغرافية في المحافظة.



وأوضح مدير المؤسسة عماد الدين حمد، في تصريح لمراسل سانا، أن افتتاح هذه المراكز جاء ثمرة تضافر جهود حكومية وأهلية في مدن وبلدات وقرى عانت القصف والتهميش في عهد النظام البائد، مشيراً إلى أن المراكز الجديدة تسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتقديم التسهيلات الممكنة لهم في استخراج الثبوتيات اللازمة بدلاً من مراجعة مختلف المؤسسات الخدمية الأخرى.



وبيّن حمد، أن الخدمات التي تقدمها المراكز تشمل خدمة شام كاش سواء السحب أو الإيداع، وخدمة استصدار بيان القيد العقاري، والطرود البريدية والبريد العاجل، وإصدار وثيقة السجل العدلي (غير محكوم)، ووثيقة (غير عامل)، إلى جانب تقديم خدمات مالية منها تسليم رواتب المتقاعدين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومؤسسة التأمين والمعاشات، وأيضاً خدمة شحن رصيد للهاتف المحمول.



بدوره، أوضح رئيس مجلس مدينة قلعة المضيق محمد جمعة عزت، أن مركز بريد البلدة هو أول مركز في سهل الغاب وتكمن أهميته في تأمينه خدمات عدة من شأنها تخفيف الأعباء عن الأهالي العائدين من النزوح من مخيمات الشمال السوري.



يشار إلى أن مديرية بريد حماة افتتحت في 30 حزيران الماضي ثلاثة مكاتب بريدية جديدة في أحياء القصور والكرامة والحاضر بالمدينة، ضمن خطة التوسع بأعداد وخدمات المكاتب البريدية المالية والإدارية.