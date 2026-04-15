التربية الرياضية بحماة تنفذ تطبيقات عملية لكيفية علاج إصابات الرياضيين

حماة-سانا

نفذت كلية التربية الرياضية في جامعة حماة تطبيقات عملية موجهة لعدد من الطلاب المتخصصين بهذا المجال حول كيفية علاج إصابات الرياضيين أثناء التدريبات أو البطولات.

وأوضح نائب عميد كلية التربية الرياضية للشؤون الإدارية الدكتور محمد طلال أبو حسن، في تصريح لسانا، أن التطبيقات شملت الإجراء الأولي الذي سيتم اتخاذه أثناء إصابة الرياضي في الملعب قبل نقله إلى مركز الرعاية الصحية وإجراء الفحص الشامل للمصاب لتلقي العلاج اللازم، مبيناً أنه جرى تعليم الطلاب أيضاً كيفية استخدام الأربطة في الإصابات بشكل عام وأسباب حدوث الإصابات ودرجاتها.

ولفت أبو حسن إلى أن هذه التطبيقات جزء من ورشة العمل التي أقامتها الكلية، لإعداد اختصاصي يستطيع التعرف على الإصابات والتعامل بالأجهزة المستخدمة في تأهيل الإصابات الرياضية.

يشار إلى أن كلية التربية الرياضية بجامعة حماة كانت قد أقامت عدة دورات تدريبية وورشات عمل لتحسين مهارات وقدرات طلابها من مختلف السنوات الدراسية