الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات تحذر من مخاطر إهمال تحديث الأنظمة والتطبيقات

دمشق-سانا



أكدت الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات، اليوم الخميس، أهمية الالتزام بتحديث الأنظمة والتطبيقات بشكل دوري، باعتباره أحد أهم الإجراءات الوقائية للحد من المخاطر السيبرانية ومعالجة الثغرات الأمنية التي قد تستغل في استهداف الأجهزة والبيانات.



وذكرت الهيئة، في حسابها على فيسبوك اليوم الخميس، أن تثبيت التحديثات يسهم في معالجة الأخطاء والثغرات وتقليل فرص استغلالها، موضحة أن إهمال تحديث الأنظمة والتطبيقات قد يترتب عليه الوصول غير المصرح به إلى الأجهزة، وتسريب البيانات أو تعديلها أو إتلافها، فضلاً عن تراجع أداء الأجهزة وارتفاع مخاطر سرقة الهوية والبيانات المالية.



ودعت الهيئة المستخدمين إلى تفعيل خاصية التحديث التلقائي، وتحميل التطبيقات من المتاجر الرسمية بعد التحقق من هوية المطور، واستخدام برامج حماية موثوقة، ومدير كلمات المرور، إلى جانب تفعيل المصادقة الثنائية لتعزيز أمن الحسابات.



كما حثت المؤسسات على اعتماد سياسات دورية لاختبار التحديثات ونشرها وتوثيق أثرها، مؤكدة أن التحديث المنتظم للأنظمة والتطبيقات يمثل إحدى الركائز الأساسية لتعزيز الحماية الرقمية وتقليل فرص التعرض للاختراقات والهجمات الإلكترونية.